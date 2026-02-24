Funko нашел партнеров для создания оригинальных фильмов и сериалов

Информация о конкретных проектах будет объявлена позднее

Производитель фигурок Funko подписал соглашение о сотрудничестве с продюсерской компанией Rideback (ЛЕГО. ФИЛЬМ) и компанией Spuree, специализирующейся на нейросетевом контенте.

Согласно договору, стороны будут заниматься созданием оригинальных анимационных, гибридных и игровых кино- и телепроектов по мотивам брендов Funko. Информация о конкретных тайтлах будет объявлена позднее.

Funko продолжает оставаться одним из крупнейших игроков на рынке коллекционных товаров, работая c существующей интеллектуальной собственностью от Disney, NBCUniversal, Warner Bros. Discovery, Netflix и других медиакомпаний.

Тем не менее, в ноябре 2025 года стало известно, что производитель фигурок столкнулся с финансовыми трудностями из-за падения спроса, повышения тарифов и сокращения товарных запасов у ритейлеров в условиях сложной розничной среды.

Фото: Funko