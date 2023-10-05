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Премьера приквела «Безумного Макса: Дороги ярости» может состояться на Каннском кинофестивале

Автор: Илья Кувшинов

5 октября 2023

Съемки «Фуриосы» с Аней Тейлор-Джой завершились в октябре прошлого года

Каннский кинофестиваль уже начал планировать программу премьер для фестиваля следующего года – по информации инсайдеров, одной из картин должна стать ФУРИОСА Джорджа Миллера. Об этом сообщает World of Reel.

Желание Warner Bros. сделать премьеру ленты в Каннах отнюдь не удивительно, ведь именно там в 2015 году состоялся дебют БЕЗУМНОГО МАКСА: ДОРОГИ ЯРОСТИ с Томом Харди.

Съемки приквела, посвященного юности героини Шарлиз Терон, завершились в октябре прошлого года в Австралии. Согласно IMDb, бюджет картины составил $168 млн. Главную роль в проекте на этот раз исполняет Аня Тейлор-Джой.

Пока неизвестно, какие еще ленты могут претендовать на попадание в список премьер грядущих Канн, однако фаворитами среди инсайдеров являются МЕГАЛОПОЛИС Фрэнсиса Форда Копполы, ПУТЬ ВЕТРА Терренса Малика, САВАН Дэвида Кроненберга, И Йоргоса Лантимоса, ЭТО НЕ Я Леоса Каракса, ЭМИЛИЯ ПЕРЕС Жака Одиара и ВНЕ ВРЕМЕНИ Оливье Ассайаса.

77-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая 2024 года.

Фото: кадр со съемок фильма ФУРИОСА

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