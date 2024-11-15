Алексей Герман-младший и Константин Эрнст готовят фильм о съемках «Ивана Грозного»

Проект планируется делать в копродукции с другими странами

Алексей Герман-младший определился со своим следующим проектом – в разговоре с ТАСС он заявил, что вместе с продюсером Константином Эрнстом готовит фильм про съемки ИВАНА ГРОЗНОГО Сергея Эйзенштейна.

«Мы готовим сейчас большой проект о выдающемся режиссере Сергее Эйзенштейне, о том, как он снимал фильм ИВАН ГРОЗНЫЙ в эвакуации в Алма-Ате во время Великой Отечественной войны. Это идея Константина Львовича Эрнста, и мы активно готовим этот фильм. Сейчас мы пишем сценарий, и делаем это достаточно давно. Но, думаю, через три-четыре месяца у нас будет стартовый вариант. Впереди еще очень много работы над сбором материалов для фильма и консультаций с историками», – заявил он.

Герман полагает, что работа над картиной может занять порядка двух-трех лет. Он также добавил, что проект планируется делать «с участием большого количества стран». Мыслей насчет потенциального актерского состава у постановщика пока еще нет.

Историческая драма ИВАН ГРОЗНЫЙ стала последней работой Сергея Эйзенштейна. Главные роли в картине исполнили Николай Черкасов, Серафима Бирман и Михаил Жаров. Первая серия вышла на экраны 16 января 1945 года, а выход второй был запрещен ЦК ВКП (б) до 1958 года.

Фото: кадр из фильма ИВАН ГРОЗНЫЙ