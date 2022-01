Американские гильдии режиссеров, продюсеров и сценаристов объявили номинантов своих премий

Победители станут известны в марте

Три американские киногильдии объявили номинантов, что означает приближение церемонии вручения премии «Оскар» — традиционно считалось, что распределение призов гильдий позволяет предугадать лауреатов главной голливудской награды. Премия Гильдии продюсеров США будет вручена 19 марта. Лауреаты премии Гильдии режиссеров станут известны 13 марта, а Гильдия сценаристов объявит своих победителей 21 марта.

НОМИНАНТЫ ГИЛЬДИИ РЕЖИССЕРОВ (DGA)

Лучший режиссер полнометражного фильма:

• Пол Томас Андерсон — ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА

• Стивен Спилберг — ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ

• Дени Вильнёв — ДЮНА

• Кеннет Брана — БЕЛФАСТ

• Джейн Кэмпион — ВЛАСТЬ ПСА

Лучший режиссерский дебют:

• Майкл Сарноски — СВИНЬЯ

• Татьяна Уэсо — МОЛИТВЫ ОБ УКРАДЕННЫХ

• Лин-Мануэль Миранда — ТИК-ТАК… БУМ!

• Мэгги Джилленхол — НЕЗНАКОМАЯ ДОЧЬ

• Эмма Селигман — ШАЛОМ, ПАПИК!

• Ребекка Холл — ИДЕНТИЧНОСТЬ

Лучший режиссер драматического сериала:

• Андрий Парекх — «Наследники» (эпизод «What It Takes»)

• Кевин Брэй — «Наследники» (эпизод «Retired Janitors of Idaho»)

• Марк Майлод — «Наследники» (эпизод «All the Bells Say»)

• Лорин Скафария — «Наследники» (эпизод «Too Much Birthday»)

• Роберт Пульчини, Шари Спрингер Берман — «Наследники» (эпизод «Lion in the Meadow»)

Лучший режиссер комедийного сериала:

• Майк Уайт — «Белый лотос» (эпизод «Mysterious Monkey»)

• Люсия Аньелло — «Хитрости» (эпизод «There Is No Line»)

• Эрика Дантон — «Тед Лассо» (эпизод «Rainbow»)

• Сэм Джонс — «Тед Лассо» (эпизод «Beard After Hours»)

• ЭмДжей Дилэйни — «Тед Лассо» (эпизод «No Weddings and a Funeral»)

Лучший режиссер мини-сериала/телефильма:

• Барри Дженкинс — «Подземная железная дорога»

• Дэнни Стронг — «Ломка»

• Крэйг Зобел — «Мейр из Исттауна»

• Хиро Мурай — «Станция одиннадцать»

• Барри Левинсон — «Ломка»



НОМИНАНТЫ ГИЛЬДИИ СЦЕНАРИСТОВ (WGA)

Оригинальный сценарий:

• В РОЛИ РИКАРДО (Аарон Соркин)

• НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ (Адам МакКей)

• ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ. КАНЗАС ИВНИНГ САН» (Уэс Андерсон, Роман Коппола, Хьюго Гиннесс, Джейсон Шварцман)

• КОРОЛЬ РИЧАРД (Зак Бэйлин)

• ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА (Пол Томас Андерсон)

Адаптированный сценарий:

• CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ (Сиан Хедер, Виктория Бедос, Станислас Карре де Мальбер, Эрик Лартиго и Томас Бидеген)

• ДЮНА (Джон Спэйтс, Дени Вильнёв, Эрик Рот)

• АЛЛЕЯ КОШМАРОВ (Гильермо дель Торо, Ким Морган)

• ТИК-ТАК... БУМ! (Стивен Левенсон)

• ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ (Тони Кушнер)



НОМИНАНТЫ ГИЛЬДИИ ПРОДЮСЕРОВ (PGA)

Премия за продюсирование игрового фильма:

• В РОЛИ РИКАРДО

• БЕЛФАСТ

• CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ

• НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ

• ДЮНА

• КОРОЛЬ РИЧАРД

• ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА

• ВЛАСТЬ ПСА

• ТИК-ТАК... БУМ!

• ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ

Премия за продюсирование анимационного фильма:

• ЭНКАНТО

• ЛУКА

• МИТЧЕЛЛЫ ПРОТИВ МАШИН

• РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН

• ЗВЕРОПОЙ 2