Премия отметит кассовые проекты и лучшие стендап-концерты

Со следующей церемонии «Золотой глобус» введет две новые категории. На официальном сайте премии сообщается, что она отметит фильмы, ставшие успешными в прокате или на стриминге, и лучшие концерты стендап-комиков.

Картины, которые могут быть номинированы в категории «Кинематографические и кассовые достижения», должны были собрать не менее $150 млн в мировом прокате, причем $100 млн из них – внутри страны. Ленты стриминговых сервисов будут рассматриваться на основе данных из «признанных индустриальных источников». На приз будут претендовать восемь картин, которые также смогут соревноваться и в других категориях (вроде «Лучший драматический фильм» или «Лучший мюзикл или комедия»), если соответствуют их критериям.

Премия за «Лучшее выступление в стендап-комедии на телевидении» будет вручаться комедийным стендап-концертам. На соискание награды могут выдвигаться спешалы, которые демонстрировались в эфире обычного, кабельного или платного телевидения, а также на стриминге. Релиз проектов должен был состояться на признанной медиа-платформе (публикации видео в социальных сетях рассматриваться не будут). На приз будут претендовать шесть концертов.

81-я церемония «Золотой глобус» состоится 7 января 2024 года.

Фото: The Golden Globes