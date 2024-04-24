На деловой программе «Золотого ворона» обсудили развитие регионального кинематографа

Спикеры также коснулись вопросов международного сотрудничества

В рамках VIII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» прошла индустриальная программа, где обсудили международное сотрудничество в сфере кинематографа, а также вопросы развития кинематографии различных регионов и народов, сохранение культуры и языка за счет поддержки национальных проектов.

В круглом столе «Международное сотрудничество – кино без границ» приняли участие Полномочный представитель Правительства Чукотского автономного округа Алексей Леонов, координатор Турецкого культурного центра им. Юнуса Эмре при Посольстве Турецкой Республики в Москве Мехмет Улькер, второй секретарь отдела прессы и информации в Посольстве Республики Индия в Москве Сришти, индийский продюсер, председатель жюри фестиваля Вивек Агравал, генеральный директор Роскино Эльза Антонова, турецкий режиссер документального кино, член жюри фестиваля Эдже Сойдам, китайский оператор, член жюри фестиваля Ли Юн, сценарист, преподаватель Пекинской киноакадемии, член жюри фестиваля Цзи Цяо и иранский продюсер Фаранак Форутан.

Спикеры выразили мнение, что в текущей ситуации важно продолжать совместное кинопроизводство, продвигать отечественный кинематограф на зарубежный рынок, проводить международные кинофестивали, фестивали российского кино в других странах.

По словам Улькера, взаимоотношения между Россией и Турцией укрепляются с каждым днем, а закрепить это сотрудничество можно как раз в рамках киноиндустрии. Он подчеркнул, что Турция готова развивать копродукцию, но для этого необходимо правильно выстроить отношения между представителями индустрий двух стран.

О возможности копродукции с Индией высказался продюсер Вивек Агравал, возглавляющий в этом году жюри конкурса полнометражных игровых и неигровых картин «Золотого ворона». Он отметил, что за последние несколько лет ему удалось сделать 25-30 фильмов в разных странах, и сейчас продюсер нацелен на работу на Дальнем Востоке – он хотел бы снимать кино на Чукотке, в Якутии и на Байкале.

Сценарист, член жюри фестиваля Цзи Цяо заявил, что между Россией и Китаем происходит очень много студенческого обмена. И именно сфера образования послужит одним из мостов, через который будет выстроено культурное сотрудничество.

Художественный руководитель фестиваля «Золотой ворон» Филипп Абрютин, завершая международную индустриальную программу форума, отметил, что Чукотка – дальний регион, но открытый для съемочных групп. Сейчас ведутся переговоры о переговоры о совместном проекте с Турецким культурным центром и возможном сотрудничестве с Индией.

Во время круглого стола «Кино как социокультурный феномен и инструмент изучения, сохранения, популяризации культуры коренных народов» председатель комитета по делам коренных малочисленных народов Чукотской окружной Думы Лариса Абрютина отметила, что на территории Чукотки проживает семь коренных малочисленных народов и сейчас особенно остро стоит вопрос сохранения и развития их языков. Кино же, в свою очередь, может помочь этому.

С Абрютиной согласилась руководитель Мурманского представительства Союза кинематографистов России Светлана Солдатова. Она заявила, что в регионе есть свои специалисты на местах для съемочных групп, что упрощает работу команд, приезжающих на съемки в экспедиции. Также Солдатова отметила, что необходимо снимать больше местного кино.

Развитию кино в разных уголках страны был посвящен круглый стол «Региональный кинофасад креативной экономики». Передовым в этом отношении регионом по-прежнему является Якутия, которую представлял генеральный директор «Сахафильм» Алексей Егоров. Он отметил, что в прошлом году произведенные в республике фильмы, заработали более 100 млн рублей. Сейчас студия берет курс не только на производство, но и на популяризацию якутского кино за пределами республики, однако для этого необходимо выделять средства на продвижение картин.

Егорова поддержал и директор киностудии «Башкортостан» Юнир Аминев, однако, пока, как он отметил, усилия республики направлены именно на производство. Тем не менее башкирское кино пытаются выводить и за пределы региона. Так, например, там недавно появилась кинокомиссия, которая будет каждый год выделять по 50 млн рублей: один проект может получить до 15 млн рублей, а это значит, что в Башкирии будет производиться не один-два фильма в год, а три-пять. Такая же сумма заложена в бюджет Хабаровского края, где в 2025 году откроется кинокластер с инфраструктурой и образовательными программами, которые позволят развиваться анимационному и неигровому кино.

Фото: пресс-служба фестиваля