Фестиваль «Золотой ворон» открывает прием заявок
Автор: Илья Кувшинов
16 июля 2024
Смотр пройдет на Чукотке с 7 по 20 апреля 2025 года
IX Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» открывает прием заявок на участие в основных конкурсных программах.
Среди них – международный конкурс полнометражных игровых и неигровых фильмов, международный конкурс короткометражных игровых фильмов, международный конкурс короткометражных неигровых фильмов, международный конкурс анимационных короткометражных фильмов и межрегиональный конкурс «Киновзлёт!».
Подать заявку можно до 20 декабря на официальном сайте фестиваля. Там же доступна более подробная информация об условиях.
Девятый выпуск смотра пройдет на Чукотке с 7 по 20 апреля 2025 года.
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