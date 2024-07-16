Фестиваль «Золотой ворон» открывает прием заявок

Смотр пройдет на Чукотке с 7 по 20 апреля 2025 года

IX Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» открывает прием заявок на участие в основных конкурсных программах.

Среди них – международный конкурс полнометражных игровых и неигровых фильмов, международный конкурс короткометражных игровых фильмов, международный конкурс короткометражных неигровых фильмов, международный конкурс анимационных короткометражных фильмов и межрегиональный конкурс «Киновзлёт!».

Подать заявку можно до 20 декабря на официальном сайте фестиваля. Там же доступна более подробная информация об условиях.

Девятый выпуск смотра пройдет на Чукотке с 7 по 20 апреля 2025 года.