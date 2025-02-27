«Горе от ума» получит современную экранизацию

Режиссером и сопродюсером проекта выступит Ольга Акатьева

Комедия Александра Грибоедова «Горе от ума» получит новую жизнь на экранах – продюсеры Тимур Вайнштейн и Михаил Погосов готовят экранизацию классического произведения.

Режиссером и сопродюсером проекта выступит Ольга Акатьева (Я ДЕЛАЮ ШАГ, «Загадай любовь», «Предпоследняя инстанция»).

Создатели отмечают, что картина не будет основываться исключительно на истории, описанной в пьесе, а выйдет за ее рамки. В частности, повествование не завершится всем известной финальной фразой «Карету мне! Карету! Вон из Москвы!», а продолжится большим блоком, который раскроет дальнейшую судьбу персонажей.

Начало съемок предварительно запланировано на конец 2025 года. Актерский состав проекта пока неизвестен.

Партнером фильма выступит кинопарк «Москино». Декорации будут разрабатываться под руководством художника-постановщика Сергея Февралева (ЗЛОЙ ГОРОД, ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ) и при участии Ирины Очиной (ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, РАЙ) – ими будут воссозданы улицы Москвы начала XIX века со знаменитым домом Фамусовых.

Помимо этого, съемки пройдут и на натуре, география которой растянется вплоть до живописных просторов Кавказа.

Фото: иллюстрация Д.Н. Кардовского к «Горю от ума»