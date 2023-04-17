Студия Горького экранизирует биографии двух легенд советской литературы

Фильмы о Маяковском и Чуковском будут нестандартыми байопиками

Киностудия им. М. Горького готовится к производству полнометражных игровых фильмов о легендах советской литературы: Владимире Маяковском и Корнее Чуковском.

Как заявили БК в пресс-службе студии, фильмы не станут классическими байопиками. Лента о Маяковском покажет отношения «горлана и главаря» с его музой Лилей Брик во время съемок немой картины Никандра Туркина ЗАКОВАННАЯ ФИЛЬМОЙ 1918 года. У проекта студии Горького аналогичное рабочее название — ЗАКОВАННЫЕ ФИЛЬМОМ.

Сюжет экранизации биографии Чуковского ограничится периодом, когда молодой Корней Иванович написал свою первую детскую поэму «Крокодил» (в 1916–1917 гг). Рабочее название проекта — КОРНЕЙ И КРОКОДИЛ.

«Корней Чуковский совершил революцию в нашей детской литературе, и первым его хитом стал написанный шутя «Крокодил». Наш фильм о том, как создавался шедевр, что ему предшествовало в творчестве молодого Чуковского, какой была его жизнь на берегу Финского залива в кругу семьи и друзей, среди которых был и Маяковский. Последний был не только гениальным поэтом. В 1918 году он с энтузиазмом написал сценарий для своей музы Лили Брик. Вместе они снялись в картине «Закованная фильмой», но что-то пошло не так. Мы покажем, что же творилось между Маяковским и Брик на съемочной площадке этого фильма и параллельно в их жизнях. Будет очень интересно, ведь эта пара до сих пор остается одной из самых обсуждаемых», — рассказывает генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.

О датах выхода фильмов не сообщается, оба проекта находятся в стадии девелопмента.