В Нижнем Новгороде открылся «Горький fest»

Фильмом открытия смотра стала комедия «Тополиный пух»

12 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М. Горького открылся VIII фестиваль нового российского кино «Горький fest».

Жюри, в состав которого вошли режиссеры Юрий Мороз и Анна Меликян, актриса Юлия Александрова, оператор Денис Аларкон Рамирес, композитор Райан Оттер и кинокритик Василий Степанов, оценит семнадцать проектов конкурса – короткие и полные метры, игровые и неигровые картины.

Как отметил программный директор смотра Андрей Апостолов в интервью БК, в этом году в конкурсе получился крен на короткометражное игровое кино – он полагает, что короткий метр предоставляет пространство для поиска и экспериментов.

Основной темой «Горький fest» этого года станут сказки, и именно ей будут следовать внеконкурсные программы и деловая программа. В числе мероприятий последний – сессии «Время сказок. Откуда взялся и как долго продлится сказочный тренд» и «Сказка: Завтра», рассказывающая об игровых проектах, которые сейчас находятся в разработке и производстве.

Ведущей церемонии стала Екатерина Вилкова, которая поприветствовала «гостей столичных понаехавших» и пригласила на сцену губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина. Тот первым делом сообщил, что правительство услышало замечания прессы и гостей в прошлом году и установило кондиционеры в здании старого Драматического театра. Много шутил (а, может и нет) про сметы и бюджеты. А также напомнил, что Нижний Новогород – культурная столица 2024 года. «Не Санкт-Петербург», – подметил выступающий.

После музыкальной паузы на сцену вышли руководители фестиваля Оксана Михеева и Михаил Пореченков, который зачитал приветствие от Ольги Любимовой.

Каждый год в рамках смотра вручается приз за развитие Российского кинематографа. В этом году его удостоилась Анна Меликян. «Это нечестно. Вы меня не предупредили. Я чувствую себя очень молодой и надеюсь, что я только ещё начинаю», – шутливо возмутилась режиссер.

После ещё одного музыкального выступления Пореченков начал со слов благодарности: губернатору и публике, которую интересует российское кино. Михеева призналась, что её просили быть покороче, но в Год Семьи она не могла не передать привет со сцены маме, папе и сыну. Это её родной город, и поэтому фестиваль тут получается. «Мы не соревнуемся с другими фестивалями. Мы просто хотели создать фестиваль, участниками которого мы сами, как кинематографисты, хотели бы стать». И на этом фестиваль объявили открытым.

После церемонии открытия гостям фестиваля показали комедию ТОПОЛИНЫЙ ПУХ с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой в главных ролях.

Фото: кадр из фильма ТОПОЛИНЫЙ ПУХ