Киностудия Горького и «Синергия» стали партнерами в сфере кинобразования для детей и подростков

В рамках соглашения запланированы открытия киношколы, детского центра и музея

Киностудия им. Горького и университет «Синергия» подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого будет запущен ряд образовательных и просветительских проектов под брендом Gorky Synergy. На базе киностудии будет развиваться многофункциональный образовательный кластер, в состав которого и войдут киношкола, детский центр и музей. Программы кластера будут реализованы на базе исторического здания киностудии в Москве на улице Сергея Эйзенштейна, 8.

В центре Gorky Synergy Kids дети в возрасте от 5 до 11 лет будут учиться основам эмоционального интеллекта, кинопроизводства, актерского мастерства и ораторского мастерства у действующих специалистов киноиндустрии и опытных педагогов вузов. Детские центры будут распространяться по франшизной модели. Киношкола Gorky Synergy School рассчитана на возраст от 12 лет, где каждый учащийся сможет сформировать портфолио для дальнейшего профессионального обучения или начала карьеры. Планируется открытие филиалов в разных городах России.

Многофункциональный музейно-выставочный комплекс Gorky Synergy Museum площадью 1000 кв. м займет два этажа в историческом здании Киностудии Горького. На базе музея также будут работать программы профориентации для старшеклассников.

Кроме того, Университет «Синергия» и Киностудия им. Горького планируют открыть первый в России Центр компетенций по обучению детских педагогов в сфере киноискусства и кинопроизводства.

Также в 2022 году под эгидой кинокластера пройдут первая подростковая премия с онлайн-голосованием Gorky Synergy Teens Awards и фестиваль микрокино и новых форматов Gorky Synergy Teens Fest, в рамках которого также пройдет фестиваль киношкол и киноклубов.

«Сегодня с помощью университета “Синергия” мы создаем на исторической территории киностудии мощное место притяжения для всех, кто интересуется историей кино и современным кинопроизводством. Российская индустрия сегодня активно развивается, количество и качество проектов растет, появляются новые кинокомпании и площадки. Поэтому растет запрос на высококвалифицированные кадры – как по творческим, так и по техническим специальностям. Наш кластер позволит детям и всем желающим попробовать себя в профессии, погрузиться в мир кино и современного аудиовизуального контента. Мы планируем комплексно развивать это направление, в ближайшие годы также создать вокруг проекта живое развивающееся сообщество», – отмечает генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.

«Постепенно формируется конкурентоспособный на зарубежных рынках бренд российского кино. В 2021 году отечественное кино вошло в программы практически всех главных кинофестивалей Европы. Нужно поддерживать тенденцию на повышение качества нашего кинопрома и развивать образование в киноиндустрии с учетом современных трендов. Кинокластер GORKY SYNERGY станет базой для формирования нового комьюнити кинематографистов, в рамках которого молодое поколение сможет реализовать себя и найти потенциальных партнеров для совместной работы над креативными проектами. Обучение в кинокластере позволит проявить себя не только в кино, но и на прогрессивных площадках, таких как YouTube или TikTok. Это особенно важно для становления детско-юношеского направления, ведь именно поколение Z находится у истоков формирования новой кинокультуры», – комментирует Вадим Лобов, президент Корпорации «Синергия».