В Госдуме создана группа по регулированию искусственного интеллекта

Ее возглавил вице-спикер нижней палаты Александр Бабаков

Государственная дума займется регуляцией искусственного интеллекта. Об этом сообщают «Ведомости».

Ожидается, что рабочая группа, в состав которой вошли представители всех фракций, будет готовить предложения по эффективному отраслевому применению искусственного интеллекта, включая законопроекты, которые касаются национальной обороны и безопасности России.

Возглавил группу вице-спикер нижней палаты Александр Бабаков. В разговоре с изданием он подчеркнул, что вопрос регулирования ИИ не должен никого пугать. Помимо этого, он заметил, что группе нужно оценить много факторов, в том числе угрозы, которые несут в себе новые технологии.

По словам одного из собеседников «Ведомостей», пока обсуждается, что регулирование может привести к дополнительной нагрузке, но никто не сможет справиться с новыми технологиями «без направлящей руки государства».

Фото: Freepik