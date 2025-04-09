top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • В Госдуме создана группа по регулированию искусственного интеллекта

В Госдуме создана группа по регулированию искусственного интеллекта

Автор: Илья Кувшинов

9 апреля 2025

Ее возглавил вице-спикер нижней палаты Александр Бабаков

Государственная дума займется регуляцией искусственного интеллекта. Об этом сообщают «Ведомости».

Ожидается, что рабочая группа, в состав которой вошли представители всех фракций, будет готовить предложения по эффективному отраслевому применению искусственного интеллекта, включая законопроекты, которые касаются национальной обороны и безопасности России.

Возглавил группу вице-спикер нижней палаты Александр Бабаков. В разговоре с изданием он подчеркнул, что вопрос регулирования ИИ не должен никого пугать. Помимо этого, он заметил, что группе нужно оценить много факторов, в том числе угрозы, которые несут в себе новые технологии.

По словам одного из собеседников «Ведомостей», пока обсуждается, что регулирование может привести к дополнительной нагрузке, но никто не сможет справиться с новыми технологиями «без направлящей руки государства».

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

CinemaCon 2025: Презентация Warner Bros.
Подробнее
CinemaCon 2025: Презентация Universal
Подробнее
Новинки апреля в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Батя 2. Дед» возглавила чарт
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Батя 2. Дед» опережает «Тещу»
Подробнее
Apple TV+ урезает доступ к своему контенту в России
Подробнее
Дивный новый мир: реальна ли вероятность возвращения голливудских мейджоров в Россию?
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 31 марта – 6 апреля 2025 года
Подробнее
«Инклюзия в кино» и МШК запускают опен-колл на инклюзивную лабораторию для сценаристов
Подробнее
Стала известна программа и жюри фестиваля «Святая Анна»
Подробнее
CinemaCon 2025: Презентация Disney
Подробнее
Московский международный кинофестиваль представил программу и жюри
Подробнее
CinemaCon 2025: Презентация Paramount
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3-6 апреля
Подробнее
Касса четверга: сиквел «Бати» захватил первенство
Подробнее
Стали известны лауреаты анимационной премии «Икар» за 2024 год
Подробнее
Студия KIONFILM разрабатывает «Кота в сапогах»
Подробнее
CinemaCon 2025: Презентация Amazon MGM Studios
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Батя 2. Дед» стартовал выше самых оптимистичных прогнозов
Подробнее
Касса России: «Батя 2. Дед» уверенно возглавил прокат
Подробнее