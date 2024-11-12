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Госдума приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ и кино

Автор: Илья Кувшинов

12 ноября 2024

Помимо этого, введены штрафы суммой до 5 млн рублей

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтении законопроект о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри.

Напомним, что он запрещает распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения, в сети Интернет, СМИ, кино и сериалах.

В частности, пропаганда чайлдфри в фильмах станет основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения на него – соответствующими изменениями будет дополнен закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». 

Помимо этого, Госдума также приняла инициативу о введении серьезных штрафов за нарушение запрета на пропаганду отказа от деторождения – максимальная сумма составляет до 5 млн рублей.

Фото: официальный сайт Государственной Думы

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