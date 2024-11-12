Госдума приняла законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ и кино
Помимо этого, введены штрафы суммой до 5 млн рублей
Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтении законопроект о запрете публичной пропаганды идеологии чайлдфри.
Напомним, что он запрещает распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения, в сети Интернет, СМИ, кино и сериалах.
В частности, пропаганда чайлдфри в фильмах станет основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения на него – соответствующими изменениями будет дополнен закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».
Помимо этого, Госдума также приняла инициативу о введении серьезных штрафов за нарушение запрета на пропаганду отказа от деторождения – максимальная сумма составляет до 5 млн рублей.
Фото: официальный сайт Государственной Думы