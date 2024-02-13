Госдума приняла закон об электронном прокатном удостоверении
Автор: Илья Кувшинов
13 февраля 2024
Он вступит в силу с 1 сентября
Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о выдаче электронных прокатных удостоверений. Об этом сообщает Интерфакс.
Теперь выдача прокатного удостоверения, отказ в его выдаче (или отзыв), а также внесение каких-либо изменений будут оформляться записью в Государственном регистре фильмов. Само удостоверение на фильм будет предоставляться в виде выписки из регистра в форме электронного документа.
Закон вступает в силу с 1 сентября. Прокатные удостоверения на фильмы, выданные до дня вступления в силу закона, будут действовать до истечения срока их действия.
Фото: Freepik
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