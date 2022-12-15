Госдума приняла в первом чтении закон о полном госфинансировании производства фильмов для детей

Соответствующий проект был внесен на рассмотрение в ноябре

15 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о полном государственном финансировании производства и проката игровых фильмов для детей и юношества.

В рамках инициативы в действующий перечень фильмов, которым предоставляется полное госфинансирование производства и проката, предлагается включить художественные картины для детей и юношества. Изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».

Под «фильмом для детей и юношества» понимается произведение, которое соответствует по тематике, содержанию и художественно-стилистическому решению физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей, не достигших возраста 18 лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил закрепить законодательные нормы о полном госфинансировании фильмов для детей и подростков. Срок исполнения установлен до 30 декабря 2022 года. Правительство при участии Института развития Интернета должно обеспечить регулярное создание востребованного цифрового контента и мультимедийных продуктов, которые направлены на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. На данные цели из бюджета будет выделяться 3,9 млрд рублей ежегодно с 2023 года.