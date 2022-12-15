top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Госдума приняла в первом чтении закон о полном госфинансировании производства фильмов для детей

Госдума приняла в первом чтении закон о полном госфинансировании производства фильмов для детей

Автор: БК

15 декабря 2022

Соответствующий проект был внесен на рассмотрение в ноябре

15 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о полном государственном финансировании производства и проката игровых фильмов для детей и юношества.

В рамках инициативы в действующий перечень фильмов, которым предоставляется полное госфинансирование производства и проката, предлагается включить художественные картины для детей и юношества. Изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».

Под «фильмом для детей и юношества» понимается произведение, которое соответствует по тематике, содержанию и художественно-стилистическому решению физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей, не достигших возраста 18 лет. 

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил закрепить законодательные нормы о полном госфинансировании фильмов для детей и подростков. Срок исполнения установлен до 30 декабря 2022 года. Правительство при участии Института развития Интернета должно обеспечить регулярное создание востребованного цифрового контента и мультимедийных продуктов, которые направлены на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. На данные цели из бюджета будет выделяться 3,9 млрд рублей ежегодно с 2023 года.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Минкультуры определило размер господдержки кинопроизводства в 2023 году
Подробнее
Фестиваль «Зимний» раздал награды
Подробнее
Директором по маркетингу Kion назначена Анастасия Полякова
Подробнее
Стал известен состав спикеров III конференции «Киноиндустрия в новой реальности»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 5 по 11 декабря
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Елки 9» продолжают лидировать
Подробнее
Представители киноотрасли обсудили будущее кинотеатров в России и показ голливудского контента
Подробнее
Kion представил киноновинки декабря 2022 года
Подробнее
Питчинг анимационных проектов Суздальфеста и «Союзмультфильма» начал прием заявок
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Елки 9» удерживают лидирующую позицию
Подробнее
«Треугольник печали» назван лучшим европейским фильмом года
Подробнее
Okko и НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве
Подробнее
Совет Федерации предложил дать кинотеатрам отсрочку по уплате аренды и кредитов
Подробнее
Эксперты обсудили состояние регионального кино на фестивале «Золотой ворон»
Подробнее
Объявлены номинанты «Золотого глобуса»
Подробнее
Касса четверга: «Елки 9» сохраняют лидерство
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 15–18 декабря 2022 года
Подробнее
Касса России: «Елки 9» собрали более 100 млн рублей за уикенд
Подробнее
Международная касса: в прокате стартовал сиквел «Кота в сапогах»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Непослушник 2» опережает «Елки 9»
Подробнее