Госдума одобрила в первом чтении запрет на размещение рекламы у иноагентов

По словам спикера Вячеслава Володина, решение коснется любых платформ

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать на информационных ресурсах рекламные объявления людей и организаций, признанных властями иностранными агентами.

Проект был внесен на рассмотрение 15 февраля. Его авторами стали 395 депутатов, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители фракций.

«Решение коснется любых платформ – сайтов, блогов, социальных сетей. Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов. Только в минувшем году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов», – заявил он в своем телеграм-канале.

По словам Володина, за нарушение запрета будет грозить наказание до двух лет лишения свободы.

Стоит отметить, что в реестре иноагентов числятся 764 человека и организации (по данным на 20 февраля).

Фото: официальный сайт Государственной Думы