Госдума приняла закон о запрете на размещение рекламы у иноагентов

Проект был внесен на рассмотрение 15 февраля

Депутаты Государственной Думы приняли законопроект, запрещающий российским гражданам и компаниям размещать на информационных ресурсах рекламные объявления людей и организаций, признанных властями иностранными агентами.

Проект был внесен на рассмотрение 15 февраля. Его авторами стали 395 депутатов, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители фракций.

Запрет распространятся на любые ресурсы — сайты, блоги, социальные сети. Кроме того, запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов. Как пояснял соавтор инициативы, председатель профильного Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, речь идет именно о материалах рекламного характера, содержащих активную гиперссылку на сайт или блог иноагента.

Если иноагент продолжит размещение рекламных материалов, ему грозит штраф: для граждан до 50 тысяч рублей и до полумиллиона рублей для юридических лиц. В свою очередь, нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное после двукратного его привлечения к административной ответственности в течение одного года, будет наказываться уже в соответствии с УК РФ. Наказание может составить вплоть до двух лет лишения свободы.

Фото: официальный сайт Государственной Думы