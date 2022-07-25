Госдума разрабатывает законопроект об общественных советах на телевидении, в театре и кино

Инициатива прорабатывается параллельно с законом о запрете пропаганды нетрадиционных отношений

Госдума занимается разработкой законопроекта об общественных советах на телевидении, в театре и кино. Об этом сообщил замглавы парламентского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев.

Как отметил соавтор документа, данная инициатива является второй, технической задачей после принятия закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и отрицании семейных ценностей среди россиян. С помощью данного законопроекта определятся люди, которые будут регулировать процесс отбора картин для проката. По мнению Бурляева, в общественные советы должны входить учителя, медики, сотрудники правоохранительных органов, духовенство, иными словами — люди, признанные обществом как профессионалы в своем деле, отцы и матери, которые думают о том, каким будет следующее поколение.

Бурляев также не согласен, что новый закон наложит запрет на любой фильм, где есть ЛГБТ-персонажи или показана «любовь на стороне».

Инициативу о введении общественных советов при телевидении, кино и театрах также прокомментировал председатель общественного совета при Минкультуры РФ, член Общественной палаты РФ Михаил Лермонтов. По его мнению, советы вводить нужно, но с тщательной проработкой нормативов об их полномочиях. «Нужно понимать, что все-таки главная ответственность здесь, которую общественный совет должен регулировать, — это контроль за теми сферами, которые финансируются из бюджетных средств», — отметил Лермонтов.

18 июля появилась информация, что в Госдуму внесен законопроект о запрете выдачи кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, допускающие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и отрицания семейных ценностей. Уже в начале июля Комитет Госдумы по информполитике выступил с предложением распространить запрет пропаганды нетрадиционных отношений в России не только на детей, но и на другие возрастные категории.