top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Госдума приняла закон о полной финансовой поддержке дебютантов

Госдума приняла закон о полной финансовой поддержке дебютантов

Автор: БК

23 марта 2022

Получить финансирование могут авторы игровых, неигровых, анимационных и научно-популярных проектов

Фильмы дебютантов смогут получить стопроцентное финансирование от государства. Соответствующий закон был принят Госдумой в третьем чтении.

Претендовать на поддержку могут режиссеры художественных и документальных картин, а также научно-популярных и анимационных проектов. Финансирование можно получить в течение пяти лет после получения высшего образования по специальности в государственном вузе.

Ранее на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что такая субсидия «станет хорошим стартовым капиталом для молодых авторов, которым всегда непросто найти средства на проекты». Также первый замглавы комитета по культуре Елена Драпеко сообщила, что планирует внести отдельный законопроект о финансирования дебютантов в детском кино.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Как военная операция на Украине влияет на российскую киноиндустрию
Подробнее
Светлана Максимченко анонсировала подготовку мер поддержки кинопроизводства и проката
Подробнее
Мейджоры приостановили продажу лицензий на новинки отечественным онлайн-кинотеатрам
Подробнее
Российские киносети заявили о заморозке цен на билеты и продукцию кинобаров
Подробнее
Российские видеосервисы в 2021 году потратили на производство почти в 10 раз больше, чем заработали
Подробнее
АВК попросила РАО вернуть вознаграждения за использование музыки в иностранных фильмах
Подробнее
Фонд кино объявил новый прием заявок на поддержку нацфильмов в прокате в 2022 году
Подробнее
Компания Amazon закрыла сделку по приобретению MGM
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Доктор Свисток» стартует с четвертой строчки
Подробнее
Российские делегации и представители госорганизаций не смогут участвовать в Берлинском кинофестивале
Подробнее
Роскомнадзор призвал YouTube прекратить распространение угроз в адрес граждан РФ
Подробнее
Выручка Cineworld Group за 2021 год составила $1,8 млрд
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 марта
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Доктор Свисток» стартует ниже ожиданий
Подробнее
Касса четверга: «Доктор Свисток» стал лучшей новинкой
Подробнее
Лаборатория научного кино принимает заявки на участие
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Утраченные иллюзии» обгоняют «Доктор Свисток»
Подробнее
IVI представил отчет по итогам 2021 года
Подробнее
Официальная касса России: бокс-офис возглавил новый фильм-концерт южнокорейской группы BTS
Подробнее
Киноаудитория уикенда: 36% зрителей «Хочу замуж» оплатили билеты «Пушкинской картой»
Подробнее