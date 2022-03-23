Госдума приняла закон о полной финансовой поддержке дебютантов

Получить финансирование могут авторы игровых, неигровых, анимационных и научно-популярных проектов

Фильмы дебютантов смогут получить стопроцентное финансирование от государства. Соответствующий закон был принят Госдумой в третьем чтении.

Претендовать на поддержку могут режиссеры художественных и документальных картин, а также научно-популярных и анимационных проектов. Финансирование можно получить в течение пяти лет после получения высшего образования по специальности в государственном вузе.

Ранее на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что такая субсидия «станет хорошим стартовым капиталом для молодых авторов, которым всегда непросто найти средства на проекты». Также первый замглавы комитета по культуре Елена Драпеко сообщила, что планирует внести отдельный законопроект о финансирования дебютантов в детском кино.