В Госдуму внесли законопроект о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений

В числе изменений — запрет на выдачу прокатного удостоверения

В Госдуму внесен законопроект о запрете выдачи кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, допускающие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и отрицания семейных ценностей.

Как указано в тексте инициативы, пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей ведется в России как через СМИ, так и через активное проведение общественных мероприятий, онлайн-кинопоказов, и демонстрации таких отношений в кино, представляющих такое девиантное поведение, как норму. Данный законопроект преследует цель пресечь соответствующую пропаганду, отмечено в документе.

Уже в начале июля Комитет Госдумы по информполитике выступил с предложением распространить запрет пропаганды нетрадиционных отношений в России не только на детей, но и на другие возрастные категории.