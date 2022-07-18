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В Госдуму внесли законопроект о полном запрете пропаганды нетрадиционных отношений

Автор: БК

18 июля 2022

В числе изменений — запрет на выдачу прокатного удостоверения

В Госдуму внесен законопроект о запрете выдачи кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, допускающие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и отрицания семейных ценностей.

Как указано в тексте инициативы, пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей ведется в России как через СМИ, так и через активное проведение общественных мероприятий, онлайн-кинопоказов, и демонстрации таких отношений в кино, представляющих такое девиантное поведение, как норму. Данный законопроект преследует цель пресечь соответствующую пропаганду, отмечено в документе.

Уже в начале июля Комитет Госдумы по информполитике выступил с предложением распространить запрет пропаганды нетрадиционных отношений в России не только на детей, но и на другие возрастные категории.

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