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Госфильмофонд будет сотрудничать с Национальным архивом фильмов Ирана

Автор: БК

15 февраля 2024

В настоящее время готовится подписание двухстороннего соглашения

Национальный архив фильмов Ирана договорился о стратегическом партнерстве с Госфильмофондом России.

Это произошло в ходе официального визита в Иран делегации руководства российской киноиндустрии в лице директора департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрия Давиденко, исполнительного директора Фонда кино Федора Соснова и генерального директора Госфильмофонда РФ Дениса Аксенова.

Отмечается, что на встрече руководства Госфильмофонда с руководителем Иранской национальной синематеки Ладан Тахери подробно обсуждались возможности двустороннего обмена опытом по работе с киноархивами.

В частности, Россия и Иран будут взаимодействовать в вопросах сбора и хранения редкого кино и видеоконтента, наладят обмен научной и образовательной информацией, будут делиться профессиональными знаниями и актуальными технологиями, а также сотрудничать в области восстановления и реставрации уникальных фильмов.

В настоящее время готовится подписание двухстороннего соглашения по итогам договоренностей.

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