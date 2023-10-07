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Господдержка российского кинопроизводства может быть урезана в 2025-2026 годах

Автор: БК

7 октября 2023

В Госдуму был внесен проект федерального бюджета на 2024-2026 годы

Согласно законопроекту о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, который был внесен в Государственную думу 29 сентября, финансирование кинопроизводства в 2025-2026 годах может быть урезано.

Ожидается, что вся поддержка кинематографии по линии Министерства культуры (включая Фонд кино) в 2024 году составит 16,2 млрд рублей, а в 2025 году бюджет будет урезан на 3,6 млрд – до 12,6 млрд. Примерно таким же он останется и в 2026-м.

Субсидии Минкультуры на кинематографию меняться практически не будут – 4 млрд рублей в 2024 году и по 4,3 млрд в 2025-2026-х годах.

Субсидии Фонду кино в 2024 году составят 9,4 млрд рублей, а в 2025-2026-х годах сократятся на 2,6 млрд – до 6,8 млрд рублей на каждый год.

Поддержка производства контента по линии Инстутита развития интернета (ИРИ) сократится с 17,9 млрд в 2024 году до 12,9 млрд в 2025-м. Стоит отметить, что в 2026 году субсидия составит почти 13,5 млрд рублей.

Проект федерального бюджета на 2024-й и плановые периоды 2025–2026 годов начнут рассматривать в Госдуме 16 октября.

Фото: Freepix

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