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Мировые кассовые сборы приблизились к допандемийному уровню

Автор: БК

7 июня 2023

«Стражи галактики» стали главным драйвером роста

Впервые с января 2020 года мировой кинопрокатный рынок достиг уровня кассовых сборов, сопоставимого с тем, что фиксировался в 2017-2019 годах. Об этом говорится в отчете, представленном аналитической компанией Gower Street. 

Согласно сведениям экспертов, в мае 2023 года международные кассовые сборы (без учета Китая) составили $2,8 млрд, в апреле — $2,9 млрд. Таким образом, впервые с начала 2020 года два месяца подряд кинотеатральная выручка превысила $2,8 млрд. Прошлым летом мировой кинопрокат зарабатывал приблизительно по $2,7 млрд каждый месяц.

По оценкам Gower Street, за первые пять месяцев года общие мировые кассовые сборы достигли $13,7 млрд, что на 16% больше, чем за весь пандемийный 2020-й ($11,8 млрд). 

Сборы января-мая текущего года опережают показатели 2022-го на 34% год к годуу. Они более чем вдвое выше выручки первых пяти месяцев 2021 года — прирост составил 117%. Однако результат кассовых сборов текущего года все еще ниже среднего показателя 2017-2019 годов ($3,1 млрд) на 19%. 

Китайский кинопрокатный рынок при этом отстает от допандемийного уровня меньше, чем в среднем по миру (на 13%), а в американский — сильнее (на 26%).

Главным драйвером роста мировых кассовых сборов в мае послужили СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3. Несмотря на то, что триквел выступил хуже предыдущих глав франшизы, в последний месяц весны он сумел, по сведениям Gower Street, освоить $750 млн. За кинокомиксом следует ФОРСАЖ 10, чьи майские сборы превысили $537 млн, причем более трех четвертей этой суммы ($419 млн) боевик заработал на рынках за пределами США и Канады. Сборы третьего крупнейшего релиза прошлого месяца, РУСАЛОЧКИ в последнюю неделю мая составили $233 млн.

Фото: кадр из фильма СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ 3

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