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«Газпром-Медиа» стал совладельцем компании «Артислав»

Автор: Виолетта Палий

26 января 2022

Продакшн основали Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов и Андрей Левин в декабре 2021 года

ГПМ КИТ, которая является дочерней компанией «Газпром-Медиа», стала совладельцем компании «Артислав» — продакшна, созданного в конце декабря 2021 года управляющими менеджерами Comedy Club Production Артуром Джанибекяном, Вячеславом Дусмухаметовым и Андреем Левиным. ГПМ КИТ получила 50% в компании, Джанибекян и Дусмухаметов — по 22,5%, еще 5% владеет Андрей Левин.

Как отметили в холдинге, сделка была безденежной.

По словам гендиректора «Газпром-Медиа» Александра Жарова, холдинг вошел в капитал компании «Артислав» для того, чтобы закрепить юридически статус отношений с Джанибекяном, Дусмухаметовым и Левиным. Компания не будет заниматься производством контента, так как она была создана под амортизацию контента Comedy Club Production, который и далее будет эксклюзивно производиться для ТВ-каналов и интернет-платформ «Газпром-Медиа». 

Также Жаров отметил, что права на проекты Comedy Club Production будут на 100% принадлежать «Газпром-Медиа» во всех средах распространения. Делиться между акционерами компании «Артислав» будет именно прибыль от амортизации этого продукта. Таким образом, денежное вознаграждение управляющих менеджеров Comedy Club Production будет зависеть именно от успешности производимого их компанией продукта. Долю прибыли от проектов Comedy Club Production, которую будет аккумулировать «Артислав», и как она будет распределяться между совладельцами продакшна, стороны не раскрывают.

В начале декабря прошлого года стало известно, что «Газпром-Медиа» на новых условиях продлил контракты с Джанибекяном, Дусмухаметовым и Левиным до декабря 2024 года. Так, продюсеры эксклюзивно создают контент для телеканалов «Газпром-Медиа», а также предоставляют право размещать этот контент на digital- площадках активов «Газпром-Медиа». При этом ключевые продюсеры Comedy Club Production получают полную свободу относительно производства контента для онлайн-среды, а также право на партнерство с любыми игроками и площадками российского рынка.

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