«Газпром-медиа» снимает в Китае русский фильм

Картина станет первым иностранным проектом в КНР за четыре года

Холдинг «Газпром-медиа» (ГПМ) приступил в Шанхае к съемкам основанной на реальных событиях драмы НЕНОРМАЛЬНЫЙ.

О начале проекта сообщила заместитель генерального директора медиахолдинга Юлия Голубева в ходе секции «Диалог культур в эпоху глобальных изменений» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Это первый иностранный фильм, который снимается на территории Китая за последние четыре года», — указала Голубева. Она добавила, что российский блок уже отснят.

Ранее генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин заявил, что картину НЕНОРМАЛЬНЫЙ ГПМ снимает совместно с кинокомпанией «Кинослово» и киностудией «Тритэ». По словам Верещагина, фильм не будет совместным производством России и Китая, однако российской стороне оказывают необходимую помощь.