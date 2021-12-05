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Обзор изменений графика релизов России за неделю с 29 ноября по 5 декабря

Автор: Виолетта Палий

5 декабря 2021

Множество переносов от Disney, Sony, «Централ Партнершип» и других отечественных прокатчиков

На минувшей неделе довольно крупный пакет новинок и перестановок заявила компания Walt Disney. Так, АВАТАР 3 выйдет на широкие экраны 19 декабря 2024 года вместо 21 декабря 2023-го. Также АВАТАР 4 переехал с 18 декабря 2025 года на 17 декабря 2026-го. Пятая часть АВАТАРА стартует в прокате 21 декабря 2028 года вместо 16 декабря 2027-го. Премьера фильма АВАТАР 2 запланирована на 15 декабря 2022 года.

Пятая часть франшизы об Индиана Джонсе UNTITLED INDIANA JONES (INDIANA JONES 5) уехала с 28 июля 2022-го на 29 июня 2023 года. 

Кроме того, даты старта проката поменялись у двух UNTITLED 20TH CENTURY: первый релиз уехал с 15 сентября на 22 сентября 2022 года, второй — с 22 октября на 22 декабря 2022-го. Прокатчик заявил еще два новых проекта этой студии: один из UNTITLED 20TH CENTURY встал 14 сентября 2023 года, второй — 23 мая 2024 года. 

Также перенесены крупные блокбастеры по комиксам Marvel: проект DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS уехал с 24 марта 2022 года на 5 мая 2022-го. Также новый фильм о Торе, THOR: LOVE AND THUNDER, переехал с 5 мая 2022-го на 7 июля того же года. С этой же даты, 7 июля, на 10 ноября 2022-го ушла BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVERТакже на 2024 год заявлены сразу четыре фильма UNTITLED MARVEL: проекты встали на 15 февраля, 2 мая, 25 июля и 8 августа. 

Кроме того, изменились даты премьер двух проектов вселенной «Звездных войн»: с 17 декабря 2026-го на 16 декабря 2027 года ушел один из UNTITLED STAR WARS, а на 18 декабря 2025-го с 19 декабря 2024 года переехал еще один проект, UNTITLED STAR WARS

Перемены также коснулись анимации: с 23 ноября 2023-го на 21 ноября того же года переехал мультфильм компании UNTITLED DISNEY ANIMATION, а с 25 ноября 2022-го на 22 ноября этого же года  еще один UNTITLED DISNEY ANIMATION. Также с 5 октября 2023 года на 21 марта 2024-го ушел безымяный игровой фильм UNTITLED DISNEY LIVE ACTION. Еще один игровой проект, UNTITLED DISNEY LIVE ACTION, также переехал с 13 июля 2023-го на 4 июля 2024 года, а третий фильм перенесен  UNTITLED DISNEY LIVE ACTION с 11 августа 2022 года на 9 марта 2023-го. Два проекта студии Pixar встали на 2024 год: один из UNTITLED PIXAR ANIMATION встал 29 февраля, другой — на 13 июня. 

Свои проекты также заявила компания Sony Pictures, среди которых оказалось немало анимационных фильмов: картина ПИНОККИО заявлена на 17 февраля 2022 года, мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК встал на 29 декабря 2022 года, СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 5 заняла 26 мая 2022-го. Мультфильм ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА встал на новогодние каникулы 2023 года — на 5 января, а проект ФИННИК — на 24 марта 2022 года. Что касается переносов, экшн-триллер МОРБИУС с Джаредом Лето переехал на 27 января 2022 года, а отечественный триллер КАЗНЬ ушел с 27 января на 21 апреля 2022-го. Мультфильм БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ также встал на 28 апреля 2022-го вместо 9 декабря 2021 года. 

Картина ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ, которую прокатывает «Централ Партнершип», заявлена на 17 февраля 2022 года. Также отечественный проект ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ переехал с 27 января 2022-го на 10 февраля того же года.

Приключенческую картину МОЙ ВОЛК компания Megogo Distribution перенесла с 17 марта 2022-го на 6 января 2022 года. 

Драму PLAYGROUND компания Capella Film заявила на 26 мая 2022 года, а триллер МАНИЯ Capella Film — на 10 марта 2022-го. Французская комедия НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ ушла с 7 апреля на 12 мая 2022-го. Драма ЗАКАТ встала на 3 марта 2022-го, а перевыпуск САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ Джона Хиллкоута — на 27 января 2022 года. Также прокатчик выпустит 7 апреля в кинотеатрах якутскую картину НУУЧЧА.

A-One Films поставила на 10 февраля фильм КАМОН КАМОН. Мультфильм КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК ТЬМЫ от «Вольги» встал на 3 февраля 2022 года. 

Компания «Ракета Релизинг» заявила ряд изменений: на 17 февраля 2022 года встал фильм FREAKS OUT, а на 17 марта того же года — документальная картина ЛАСТОЧКИ ХРИСТОВЫФильм ужасов ШКАТУЛКА ДЬЯВОЛА: ПРОБУЖДЕНИЕ ЗЛА переехал с 21 января на 24 февраля 2022 года, а картина ЭННИО. МАЭСТРО — с 24 февраля на 20 января 2022-го. 

Кинопрокатная компания «Белые ночи» заявила отечественную семейную комедию МОЙ ПАПА НЕ ПОДАРОК на 23 декабря 2021 года, а картину ТАЙНА — на 13 января 2022-го. 

Отечественный проект НАХИМОВЦЫ «Каропрокат» заявил на 28 июля 2022-го. Компания «Наше кино» поставила мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА СОЛИМАНА на 17 февраля 2022 года. 

Компания Cinemaus Studio заявила российскую комедию УБИТЬ БОССА на 13 января 2022 года, а семейный проект ХРОНИКИ ДЕДА МОРОЗА. ТАЙНА ПОДАРКОВ — на 16 декабря 2021-го. Комедийная драма 9 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ от Russian World Vision переехала с 6 января 2022 года на 20 января. 

Множество релизов также заявила компания «Артхаус»: французский триллер THE ACCUSATION перенесен с 10 февраля на 21 апреля 2022 года, а триллер НИТРАМ переехал с 20 января на 7 апреля 2022 года. Также картина Гаспара Ноэ ВИХРЬ ушла с 17 марта на 31 марта 2022 года, а документальный проект ДЖЕЙН ГЛАЗАМИ ШАРЛОТТЫ — с 17 февраля на 28 апреля 2022-го. С 27 января 2022 года на 3 февраля переехала драма ОДИН НА ОДИН, а с 10 февраля на неделю вперед, на 17 февраля 2022-го — картина ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ. Картина прокатчика ТИГРЫ выбыла из графика релизов с даты 23 декабря. 

Документальную драму ОБХОДНЫЕ ПУТИ компания Cineticle Films перенесла на 27 января 2022 года. 

«Парадиз» переставил комедийную драму ТИХАЯ НОЧЬ с 23 декабря 2021-го на 20 января 2022 года. Компания «Про:взгляд» перенесла старт проката детективной драмы ХИНТЕРЛЕНД с 27 января на 3 февраля 2022 года. 

Картина ДЕРЖАТЬ УДАР, которая была заявлена на 16 декабря, выбыла из графика релизов. 

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