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Обзор изменений графика релизов России за неделю с 6 по 12 декабря

Автор: Виолетта Палий

12 декабря 2021

Переносы и новинки от Disney, Universal, «Централ Партнершип» и других отечественных прокатчиков

Из графика релизов выбыл триллер ГЛУБОКИЕ ВОДЫ прокатчика Walt Disney Studio, который был заявлен на 20 января 2022-го. Начало проката фильма Гильермо дель Торо АЛЛЕЯ КОШМАРОВ перенесено с 27 января на 20 января 2022 года. 

Universal изменила дату релиза в России фильма ужасов ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН с 27 января на 3 февраля 2022 года. На 24 ноября 2022-го заявлен проект Николая Лебедева НЮРНБЕРГ. Кроме того, картина ВАРЯГ уехала с 21 апреля на 28 апреля 2022 года. 

«Централ Партнершип» заявила на 7 апреля релиз участника Венецианского кинофестиваля, картину КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ. Неделей позже, 14 апреля, выйдет еще один российский фестивальный фильм прокатчика — драма ПОДЕЛЬНИКИ, за роль в которой Павел Деревянко взял приз  на "Кинотавре". Еще одна отечественная новинка в пакете компании — биографическая драма НИКА, которая выйдет в прокат 1 июня 2022-го.

Новинку заявила компания Megogo Distribution — триллер ГОНКА СО ВРЕМЕНЕМ стартует в кинотеатральном прокате 10 марта. Фэнтези КАМЕЛОТ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ компании «Экспонента Фильм» переехал с 27 января на 20 января 2022 года. Кроме того, дата начала проката изменилась у фильма КАМОН КАМОН, который прокатывают A-One Films и «Наше кино» — релиз выйдет 17 февраля вместо 10 февраля 2022-го. 

Компания «Про:взгляд» перенесла драму Паоло Дженовезе СУПЕРГЕРОИ с 10 февраля на 24 февраля 2022-го. Картина Кирилла Соколова ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ встала на 24 марта. Фильм ГЛАВНАЯ РОЛЬ с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом ушел с 14 апреля на 28 апреля 2022-го. Драма Асгара Фархади ГЕРОЙ переехала с 17 марта на 10 марта 2022-го. 

Картина ОНА – ОКЕАН получила новую дату проката — фильм стартует в российском прокате 20 января 2022 года. Также проект Андрея Андонова ЯТАГАН заявлен на 3 февраля 2022-го. 

Также на 22 января 2023 года встал фильм ужасов КЛЕЙМО, который прокатывает «Каропрокат».

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