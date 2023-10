Обзор изменения графика релизов на неделе 25 сентября – 1 октября

Новая работа Хаяо Миядзаки, свежие ленты с Уиллемом Дефо и Марком Уолбергом и многое другое

На минувшей неделе компания «Русский репортаж» объявила дату выхода анимационного фильма Хаяо Миядзаки МАЛЬЧИК И ПТИЦА – первой работы мастера за десять лет. Лента появится на экранах России 7 декабря.

«Парадиз» заявил сразу шесть новых картин – армянскую комедию АГЕНТ 044: ОПЕРАЦИЯ ГАРНИ (9 ноября), драму ДОЛГОЖДАННЫЙ РАССВЕТ с Лили Джеймс и Уиллемом Дефо (14 декабря), криминальный триллер BRING HIM TO ME с Сэмом Нилом (18 января 2024 года), испанский мультфильм МЕЧТЫ РОБОТА (25 января 2024 года), приключенческую ленту АРТУР – ТЫ КОРОЛЬ с Марком Уолбергом и Симу Лю (22 февраля 2024 года) и боевик BLOOD FOR DUST с Китом Харингтоном (29 февраля 2024 года). Свою дату изменил боевик LAND OF BAD – лента с Расселом Кроу выйдет в прокат 8 февраля 2024 года, а не 18 января 2024-го.

«Атмосфера кино» анонсировала на 9 ноября хоррор ОДЕРЖИМЫЕ ЗЛОМ и перенесла на эту же дату корейскую комедию В ПАУТИНЕ (прошлая дата – 16 ноября). Ранее на ней стояла историческая драма МЕЧ КОРОЛЯ с Мадсом Миккельсеном, которая теперь ушла на 1 февраля 2024 года. Компания также заявила отечественную комедию Олега Ассадулина НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ с Яном Цапником, Олесей Судзиловской и Юлией Александровой на 21 декабря. Среди других изменений релизов – комедийный хоррор ГНОМЫ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ сдвинулся с 30 ноября на 14 декабря, а российская комедия НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ переместилась с 18 апреля 2024 года на 25 апреля 2024-го.

World Pictures выпустит четыре новые картины – хоррор 100 CANDLES GAME: THE LAST POSSESION (22 февраля 2024 года), триллер THE CHAPEL (7 марта 2024 года), ужастик GHOST GAME (21 марта 2024 года) и фэнтези CINDERELLA CURSE (4 апреля 2024 года). Несколько релизов компании поменялись прокатными датами: хоррор ПОЛТЕРГЕЙСТ встал на 2 ноября (прошлая дата – 7 декабря), а ранее стоявшие на ней ленты – триллер КОСТЯНОЙ ДОМИК и комедия Алекса де ла Иглесиа КАК СОБЛАЗНИТЬ ДЕВУШКУ, ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ – ушли на 16 и 23 ноября соответственно. Триллер ПАРАНОРМАЛЬНОЕ. СТРАНА ПРИЗРАКОВ с Фрэнком Грилло выйдет на неделю позже запланированного – 12 октября, а новая экранизация романа Герберта Уэллса ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА. ВОЗВРАЩЕНИЕ переместится с 16 ноября на 14 декабря.

Свои даты также поменяли три проекта «СБ Фильм» – триллер НЕФАРИУС с Шоном Патриком Флэнери появится на экранах 9 ноября (прошлая дата – 26 октября), а ранее стоявшая там отечественная лента ТУМАН сдвинется на 30 ноября. Китайский боевик МИССИЯ В МОСКВЕ с Энди Лау застолбит за собой 18 января 2024 года (прошлая дата – 30 ноября).

«Ракета Релизинг» перенесла релиз байопика МАСТЕР И МУЗА на 9 ноября. На эту же дату «Каскад фильм» сдвинул испанский триллер АНГЕЛ МЕСТИ (прошлая дата – 12 октября).

Две картины разных компаний переехали с одной и той же даты на другую – криминальный триллер КРУПНЫЙ УЛОВ с Беном Фостером, Дженной Ортегой и Томми Ли Джонсом («Каропрокат») и мультфильм КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ (TenLetters) теперь выйдут 7 декабря вместо 26 октября.

«Артхаус» заявила французскую комедию СЕСТРА, ДЕЙСТВУЙ! на 5 октября, а «КИНО.АРТ.ПРО» – отечественную ленту В АРКТИКУ на 29 февраля 2024-го.

Центр документального кино сдвинул ленту о модельере Джанни Версаче с говорящим названием ВЕРСАЧЕ с 12 октября на 16 ноября.

Фото: кадр из фильма МАЛЬЧИК И ПТИЦА