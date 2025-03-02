Обзор изменений графика релизов на неделе 24 февраля – 2 марта 2025 года

«Где наши деньги?», «(Не)искусственный интеллект», а также перевыпуски братьев Коэн и аниме

На минувшей неделе «Атмосфера кино» заявила три новых проекта – ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ (3 апреля), ЦАРЬ ЦАРЕЙ (15 мая) и МОЙ ПАПА — МЕДВЕДЬ (24 июля). Часть релизов сдвинулась на неделю вперед и обзавелась новыми датами: ДЖУНГЛИ ЮРСКОГО ПЕРИОДА ушли с 3 на 10 апреля, ШКОЛА МИСТЕРА ПИНГВИНА – с 10 апреля на 17, а ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ – c 17 на 24 апреля. В свою очередь, лента ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ переместилась с 24 апреля на 26 июня.

«НМГ Кинопрокат» поставил на 10 апреля криминальную комедию ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ?, получившую звание лучшего фильма на фестивале «Новый сезон», и приключенческую фантастику (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ на 2 октября. Комедия КАЧЕЛИ ушла с 20 марта на 26 июня, криминальная комедия ГЕЛЯ – с 3 апреля на 11 сентября, а криминальная комедия БЕГИ – с 29 мая на 14 августа. Мультфильм ГЕРОЙЧИКИ, в свою очередь, дебютирует на несколько дней раньше запланированного, 29 мая.

АО «Синема Парк» выпустит 13 апреля аниме СДЕЛАТЬ ДЕВОЧКУ.

«Каро Премьер» сдвинул релиз комедии ПАРА НА ПАРУ с 10 апреля на 22 мая.

«Наше кино» перенесло комедию МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ с 17 апреля на 26 июня. Ранее там стояла семейная лента ПОБЕГ ИЗ ЗООПАРКА, которая теперь ушла на 3 июля. Хоррор КУКЛА: РЕИНКАРНАЦИЯ, в свою очередь, переместился с 3 июля на 8 мая.

«Иноекино» перевыпустит на большие экраны аниме Макото Синкая САД ИЗЯЩНЫХ СЛОВ (27 марта) и, совместно с «Парадизом», ленту братьев Коэн ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИСА (10 апреля).

Три новинки заявила «Экспонента Фильм» – GIRL NAMED WILLOW (19 июня), CONTAINMENT (26 июня), SOROP (17 июля) и ПОДВОДНОЕ ВОЛШЕБСТВО (21 августа). В связи с этим, THE OAK ушел с 26 июня на 31 июля, а MOMO – с 4 сентября на 9 октября.

17 апреля RWV покажет на больших экранах культовое аниме Хаяо Миядзаки ПОРКО РОССО. Ранее стоявший там комедийный триллер КАК ЗАРАБОТАТЬ НА УБИЙСТВЕ сдвинулся на 1 мая. Компания также выпустит 22 мая мультфильм ДИКАЯ СЕМЕЙКА.

«Кинотайм» поставил на 10 апреля российскую фантастику ОТРЯД СВЕТЛЯЧКОВ, а на 28 августа – приключенческий фильм ТИМУР И ЕГО КОМАНДА.

Фото: кадр из фильма (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ