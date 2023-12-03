Обзор изменений графика релизов на неделе 27 ноября – 3 декабря 2023 года

Новый продюсерский проект Люка Бессона, уход «Я – медведя» с новогодней даты и другие переносы

Минувший международный форум «Российский кинобизнес 23/24» принес много анонсов новых проектов и изменений дат.

Компания «КарроПрокат» приняла решение перенести дату выхода семейной картины Я – МЕДВЕДЬ с Никитой Кологривым и Агатой Муцениеце с 28 декабря на 1 февраля 2024 года. По словам продюсера Георгия Малкова, это связано с тем, что планирующие его поддержку телеканалы СТС и «Россия 1» уже участвуют со своими картинами в «Новогодней битве».

Capella Film заявила на 9 мая 2024 года новый продюсерский проект Люка Бессона WEEKEND IN TAIPEI с Люком Эвансом в главной роли. Несколько релизов компании изменили свои даты. Два фильма из конкурса Венецианского кинофестиваля этого года – драма ПАМЯТЬ и фантастический триллер ПРЕДЧУВСТВИЕ – поменялись местами: теперь они выйдут 7 марта и 4 апреля 2024 года соответственно. Драма ГОРОД СТРАХА и комедийный хоррор РЕАЛЬНЫЕ ЗОМБИ, ранее стоявшие на дате 7 декабря, уйдут на 28 марта и 25 апреля 2024 года. Драма ПО ФРЕЙДУ появится на экранах раньше запланированного – 29 февраля 2024 года, а его прошлую дату – 21 марта 2024-го – займет фильм ужасов КЛАУСТРОФОБЫ: ИНСОМНИЯ. Также местами поменялись новая работа Софии Копполы ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я и французский хоррор СПУСК В БЕЗДНУ – теперь картины выйдут 25 января и 8 февраля 2024 года соответственно. В свою очередь, боевик УГРОЗА, ранее заявленный на 25 января, временно выбыл из графика проката.

«НМГ Кинопрокат» заявил семейную ленту ФОРМУЛА ПОПУЛЯРНОСТИ на 8 февраля 2024 года. Ранее стоявший на этой дате отечественный хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕПОТ ВЕДЬМ ушел на 13 июня 2024 года. Еще один фильм ужасов ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ сдвинулся с 11 января на 11 апреля 2024-го.

Global Film выпустит в прокат романтическую драму (НЕ)БЫВШИЕ с Альбой Рорвахер и Гийомом Кане из основного конкурса Венецианского кинофестиваля. Лента появится на экранах 28 марта 2024 года. Французская драма Венсана Переса ПЕРВАЯ ДУЭЛЬ переместилась на 14 марта 2024 года, а ее прошлую дату – 18 января 2024 года – занял триллер ОСТРОВ ИЗГОЕВ, ранее заявленный на 11 января.

«Экспонента» заявила два новых проекта на следующий год: боевик LARGO WINCH: THE PRICE OF MONEY (15 августа 2024 года) и мелодраму ПАРНИ С ТАТУИРОВКАМИ (12 сентября 2024 года).

«Атмосфера кино» выпустит комедию Алексея Пиманова ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ 11 апреля 2024 года. Основанная на реальных событиях лента от студии А24 c Заком Эфроном и Джереми Алленом Уайтом СТАЛЬНАЯ ХВАТКА выйдет в прокат на неделю позже запланированного – 11 января 2024, а ранее стоявшая на этой дате мелодрама МИСТЕР БЛЕЙК К ВАШИМ УСЛУГАМ с Джоном Малковичем и Фанни Ардан временно выбыла из графика релизов.

Компания «Пионер» заявила на 14 марта 2024 года ФРАУ Любови Мульменко с Лизой Янковской и лидером группы OQJAV Вадиком Королевым. Фильм получил на фестивале «Маяк» призы за лучшую женскую роль и за лучший сценарий.

«КИНО.АРТ.ПРО» выпустит 1 февраля 2024 года проект ДЕТКА. На эту же дату ушла комедия «Централ Партнершип» КОНЕЦ СЛАВЫ, ранее заявленная на 25 января 2024-го.

«Русский Репортаж» анонсировала две новых картины – драмеди ДОЖДЬ ИЗ МУЖЧИН (21 марта 2024 года) и мультфильм ОТВАЖНЫЙ БИМ И ПЕРНАТЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ (2 мая 2024 года).

«СБ Фильм» убрал из графика отечественный триллер ТУМАН. Лента с Валерией Репиной и Ольгой Красько должна была выйти в прокат 30 ноября.

«Наше кино» сдвинуло российский мультфильм КОМАНДА МОНСТРОВ с 4 апреля 2024 года на 22 августа 2024-го.

Cinemaus Studio заявила мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДИНОЗАВРОВ на 25 января 2024 года. «Кинологистика», в свою очередь, выпустит чешскую мелодраму ЗНАКОМЬТЕСЬ, ПЕС 8 февраля 2024 года.

Фото: кадр из фильма Я – МЕДВЕДЬ