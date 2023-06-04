Обзор изменений графика релизов России за неделю с 29 мая по 4 июня

Французское кино, мультфильмы и хорроры

На прошедшей неделе кинокомпания «Централ Партнершип» заявила о двух релизах, запланированных на август: фильм DIVE выйдет 10 числа, а СВИДЕТЕЛЬ — через неделю, 17 августа.

Два отечественных проекта «Нашего кино» ищут новые даты: ЖДУН не выйдет 26 декабря, а СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ съехали с даты 24 октября 2024 года.

Russian World Vision поставила выход фильма БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ на 31 августа. «Русский Репортаж» запланировал релизы КНИГА РЕШЕНИЙ на 16 ноября, а ВЕНСАН ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ — на 7 декабря.

Две картины Capella Film ищут новые даты — это ДОРОГА К СЧАСТЬЮ и ПО ФРЕЙДУ. Этим летом у прокатчика выйдет КОРОЛЬ УЛИЦ (20 июля) и КАК ЗВЕЗДЫ (17 августа). На 12 октября назначен релиз ленты КАТАСТРОФА, 21 декабря свет увидит ГОРОД СТРАХА.

Ряд релизов компании переехал с заявленных дат. ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ 2 выйдет не 17 августа, а 14 сентября. МОЛЧАНИЕ АНГЕЛОВ сменило дату с 13 июля на 31 августа. ПРЕДЧУВСТВИЕ вместо преддверия Хеллоуина 6 октября будет щекотать нервы после праздника ужасов — 9 ноября. ПРОКЛЯТЬЕ КУКУШКИ переехало с 14 сентября на 28 число. Релиз РЕАЛЬНЫЕ ЗОМБИ переехал с 12 октября на 7 декабря. Фильм УГРОЗА в российский прокат поступит не 28 сентября, а 23 ноября.

«Экспонента Фильм» заявила картину WHITE BIRD: A WONDER STORY на 24 августа. Мультфильм ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ переехал на неделю с 10 на 17 августа.

Большой пакет летних релизов у «Кинологистики». На 6 июля запланирован выход картины МАТЬ ТЕРЕЗА, фильм ЛЮБОВЬ СО ВКУСОМ российские зрители увидят 20 июля. Через неделю, 27 июля состоится выход мультфильма МИШКИ-ОБНИМАШКИ, а еще через одну, 2 августа — триллера КОСМОС СМЕРТЬ. РОБОТЫ. Хоррор АСТРАЛ. 13-Й ЭТАЖ увидит свет в последний день лета, 31 августа. Релиз семейной драмы ЛОШАДЬ ЧАРЛИ перенесен с 6 июля на 13 июля.

Фото: кадр из фильма ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ 2