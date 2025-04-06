Обзор изменений графика релизов на неделе 31 марта – 6 апреля 2025 года

«Жизнь Чака», «Зона интересов», новые «Елки», ремастированная «Акира» и многое другое

Завершившийся на минувшей неделе Международный форум «Российский кинобизнес 2025» принес немало анонсов новых проектов. Так, например, «Вольга» заявила пять картин – ЖИЗНЬ ЧАКА (5 июня), ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН-ПРИ ЕВРОПА (7 августа), ДЕМОНЫ ШЕЛБИ-ОУКС (21 августа), КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (27 ноября) и ФИКСИКИ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ (25 мая 2027 года).

«Централ Партнершип» выпустит 23 октября современную экранизацию детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС с Анной Пересильд. Компания также временно убрала из графика мультфильм ТАЙНА ЗУБНЫХ ФЕЙ, релиз которого был намечен на 29 мая.

«Амедиатека» поставила на 15 мая драму Джонатана Глейзера ЗОНА ИНТЕРЕСОВ. Фильм номинировался на пять премий «Оскар», в том числе и за лучший фильм.

«Каро Премьер» анонсировала комедию ЗА ПАЛЫЧА 2. Лента с Сергеем Шакуровым выйдет на экран 1 января 2026 года и примет участие в «новогодней битве».

«НМГ Кинопрокат» заявил юбилейный спешал мультсериала ТРИ КОТА. 10 ЛЕТ на 11 декабря и ЕЛКИ 12 на 11 декабря. Комедия НЕЙРОБАТЯ переехала с 12 июня на 17 июля.

«Иноекино» выпустит на больше экраны три культовых картины – историческую драму ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР Бернардо Бертолуччи (15 мая), аниме АКИРА (26 июня) и спортивный боевик ГОНКА Рона Ховарда (10 июля). Боди-хоррор ГАДКАЯ СЕСТРА переместился на неделю позже, с 29 мая на 5 июня.

Yellow, Black and White поставила на 1 мая мелодраму МУЖУ ПРИВЕТ с Юлией Пересильд и Владимиром Вдовиченковым. Премьера картины состоится в рамках конкурса «Русские премьеры» на грядущем ММКФ.

«Русский Репортаж» вернет на большие экраны три картины – мультфильм ТРИО ИЗ БЕЛЬВИЛЛЯ (26 июня), а также аниме ПИСЬМО ДЛЯ МОМО (10 июля) и ОСТРОВ ЗАБВЕНИЯ ХАРУКА И ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО (21 июля).

«Про:взгляд» сдвинул релиз детективного боевика МСТИТЕЛЬ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ с 17 апреля на 1 мая.

«К24» выпустит 24 апреля драму НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ. Лента Ренаты Джалло получила приз за лучшую операторскую работу на фестивале актуального российского кино «Маяк» в прошлом году.

«Пионер» заявил три новинки – ПОЛЕ ЧУДЕС (5 июня), КТО ЕСТЬ КТО? (10 июля) и ДЕТКИ: ИНСТРУКЦИЯ НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ (31 июля). Фильм ужасов АСТРАЛ: ДОЛГ КРОВИ дебютирует на неделю раньше запланированного, 1 мая, а не 8-го.

«Ракета Релизинг» поставила на 29 мая мультфильм КОСОЛАПЫЙ АГЕНТ.

MVK выпустит 19 июня фантастический триллер ПЕПЕЛ с Эйсой Гонсалес и Аароном Полом.

24 апреля компании «ГАВР» и «Синема Люкс» покажут в прокате анимационный фильм АЙ ДА ПУШКИН!. Стихи поэта в картине декламирует Сергей Безруков.

Фото: кадр из фильма ЖИЗНЬ ЧАКА