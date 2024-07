Обзор изменений графика релизов на неделе 1–7 июля 2024 года

Перевыпуск «Джанго» с Франко Неро, мелодрама «Время жить» и много перестановок

На минувшей неделе «Парадиз» убрал из прокатной сетки сразу шесть проектов – НАЙТИ КОРОЛЯ (заявленная дата – 8 августа), ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА (заявленная дата – 5 сентября), TAKE COVER (заявленная дата – 19 сентября), FIREFIGHTERS (заявленная дата – 31 октября), WAR PAINT (заявленная дата – 7 ноября) и FALLOUT (заявленная дата – 26 декабря). Компания также сдвинула хоррора Стивена Содерберга ПРИСУТСТВИЕ с 5 на 26 сентября. Ранее там стала драма СЕМЬ ВУАЛЕЙ с Амандой Сайфред, которая теперь ушла на 14 ноября.

«Вольга» заявила мелодраму ВРЕМЯ ЖИТЬ с Флоренс Пью и Эндрю Гарфилдом на 17 октября.

«КарроПрокат» перенес драмеди Владимира Котта ОБЕ ДВЕ с Кристиной Асмус с 25 июля на 5 сентября.

Четыре новых картины анонсировало «Наше кино» – ЗАЧЕТНАЯ ПРИНЦЕССА (12 сентября), ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ 3 (6 февраля 2025 года), ПОЮЩИЙ КИТ (22 мая 2025 года) и СУПЕРБЕРНАРД (15 августа 2025 года). Помимо этого, в график вернулся анимационный проект БЕРНАРД: МИССИЯ МАРС – теперь он появится на экранах 7 ноября. Компания также перенесла мультфильм ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ с 14 ноября на 10 октября, а семейную картину АРТЕК 2 – с 5 на 12 июня 2025 года.

«Экспонента Фильм» заявила на 30 января 2025 года обладателя Гран-при Каннского кинофестиваля этого года – ленту ALL WE IMAGINE AS LIGHT. Помимо этого, компания устроила большую перестановку релизов. Она поставила ленту THE ELITE OF DEVILS на 10 октября – ранее там стояли два других проекта, HELL HOUSE LLC ORIGINS: THE CARMICHAEL MANOR и ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, которые ушли на 12 сентября и 3 октября соответственно. Последнюю дату ранее занимал комедийный хоррор YOUR MONSTER с Мелиссой Баррерой. Теперь же он ушел на 7 ноября, где стояла вампирская лента THE RADLEYS, переместившийся на 12 декабря. Новинка ПЛАНЕТА ДЖАНЕТ, заявленная компанией на 5 сентября, убрала с даты хоррор LAST STOP: ROCAFORT ST – теперь он сдвинулся на 29 сентября. Две картины, занимавшие 19 сентября – RIVER OF BLOOD и F PLUS, ушли на 17 октября и 20 февраля 2025 года соответственно. В свою очередь, лента DADDY`S HEAD переместилась с 17 октября на 2 января 2025 года.

World Pictures тоже перетряхнула прокатный график. Третья часть популярной хоррор-франшизы УЖАСАЮЩИЙ дебютирует на неделю раньше запланированного, 24 октября. Триллер СУДНАЯ НОЧЬ. ДЖЕКПОТ с Ангусом Клаудом сдвинулся на неделю позже – с 25 июля на 1 августа, и это привело к эффекту домино: стоявший там АСТРАЛ. ПРОКЛЯТИЕ ЛИЛИТ занял за собой 8 августа, NEW NORMAL ушел с 8 на 15 августа, а КЛАУСТРОФОБЫ: ХИЖИНА В ЛЕСУ встали на 3 октября взамен середины августа. 29 августа застолбил за собой хоррор ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: ЛЕС ПРИЗРАКОВ, а ранее запланированные на эту дату картины – ПОЛТЕРГЕЙСТ: ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ и THE CURSED LAND – переместились на 26 сентября и 15 октября 2025 года соответственно. Первую их них первоначально занимал другой фильм ужасов, ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: АПОКАЛИПСИС – теперь он ушел на 12 декабря. Фильм GHOST GAME сдвинулся с 10 октября на 28 ноября, а его место заняла новинка, китайская драма WOOF WOOF DADDY. 21 ноября застолбили за собой документальная лента ВОЛКИ С УОЛЛ-СТРИТ и вернувшаяся в сетку релизов комедия КАК СОБЛАЗНИТЬ ДЕВУШКУ, ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. Еще две новинки – SOMNIUM и DOMINION OF DARKNESS – заняли 5 декабря и 2 января 2025 года соответственно.

«Иллюзион кино» покажет на больших экранах отреставрированную 4K-версию культового вестерна Серджио Корбуччи ДЖАНГО с Франко Неро в главной роли. Она дебютирует в прокате с 26 сентября.

«Кинологистика» временно убрала из графика экшн ФОРСАЖ. ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД! с Лу Даймондом Филлипсом, который был заявлен на 8 августа.

«Ракета Релизинг», в свою очередь, сдвинула на эту дату хоррор ШКАТУЛКА ДЬЯВОЛА 3. ВОСКРЕШЕНИЕ, который ранее занимал 25 июля.

Семь новинок заявил «СБ Фильм» – СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ (29 августа), МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА (12 сентября), МОЙ СОСЕД ПРИШЕЛЕЦ (26 сентября), BELIEVER (17 октября), ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (24 октября), FATAL EXPEDITION (7 ноября) и Я НАЧИНАЮ ВИДЕТЬ СВЕТ (28 ноября).

«ПилотКино» выпустит 1 августа итальянскую комедию 2+2, а КИНО.АРТ.ПРО – хоррор ТАРО 14 ноября.

Фото: кадр из фильма ДЖАНГО