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Обзор изменений графика релизов на неделе 2-8 сентября 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

8 сентября 2024

Экшн от режиссера «Заложницы» с Кейт Бекинсейл, сиквел «Охоты на воров» и многое другое

На минувшей неделе «Централ Партнершип» заявил на 3 октября боевик ЧЕРНАЯ КАНАРЕЙКА с Кейт Бекинсейл от режиссера ЗАЛОЖНИЦЫ Пьера Мореля.

«Вольга» анонсировала два новых проекта – отечественную драму 110 с Полиной Цыгановой и Елизаветой Боярской (12 сентября) и докудраму БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА (26 декабря), посвященную британской поп-звезде.

Сразу три картины, стоявшие на 19 сентября, временно покинули график релизов – ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ («НМГ Кинопрокат»), THE END («Про:взгляд») и ТЕМ ВРЕМЕНЕМ НА ЗЕМЛЕ (Must see magic film).

Russian World Vision сдвинул мультфильм EXTINCTION с 17 октября на 14 ноября.

«Атмосфера Кино» анонсировала выход комедийной мелодрамы СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ с Гошей Куценко и Анной Михалковой (12 декабря) и боевика ОХОТА НА ВОРОВ 2 с Джерардом Батлером (9 января 2025 года).

Cinemaus Studio поставила на 3 октября семейную мелодраму КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ: НОВАЯ ГЛАВА. Помимо этого, компания выпустит криминальное драмеди ЮРКА 31 октября;

Global Film убрал из прокатной сетки драмеди RUMOURS с Кейт Бланшетт. Выход проекта был запланирован на 10 октября.

World Pictures сдвинул хоррор ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: АПОКАЛИПСИС на неделю раньше – теперь он дебютирует на экранах 5 декабря, а не 12-го.

«СБ Фильм» заявил российскую драму НОВОГОДНЕЕ ЧУДО на 19 декабря.

Фото: кадр из фильма ЧЕРНАЯ КАНАРЕЙКА

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