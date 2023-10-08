Обзор изменения графика релизов на неделе 2-8 октября

Свежая работа Софии Копполы, уход «Догмена», перевыпуск культовых фильмов и множество новинок

На минувшей неделе Capella Film объявила дату выхода байопика Софии Копполы PRISCILLA, повествующего об отношениях короля рок-н-ролла Элвиса Пресли и его супруги. Лента появится на экранах России 8 февраля 2024 года.

Три проекта компании также изменили свои даты. Триллер УГРОЗА сдвинулся на две недели вперед – с 23 ноября на 7 декабря, хоррор ДРУГИЕ: ПРОКЛЯТЬЕ КУКУШКИ ушел с 14 декабря на 21 января 2024 года, а драма ПРЕДЧУВСТВИЕ с Леей Сейду и Джорджем Маккэем – с 9 ноября на 7 марта 2024-го.

«Наше кино» анонсировало сразу девять новых проектов на 2024-2025 год. Среди них – ДАЛЯ И КРАСНАЯ КНИГА (8 февраля 2024 года), КОМАНДА МОНСТРОВ (4 апреля 2024 года), ТАЙНАЯ ЛЮБОВЬ КАЗАНОВЫ (25 июля 2024 года), МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (8 августа 2024 года), RUFUS (3 октября 2024 года), ЖАН ОРАНГУТАНГ (31 октября 2024 года), РАЗЫСКИВАЕТСЯ ДЕД МОРОЗ (12 декабря 2024 года), ЖДУН В КИНО (1 января 2025 года) и ГНОМЫ В ДЕЛЕ 2 (23 января 2025 года).

Несколько релизов компании сдвинулись на 2024 год: боевик ИЗ ГЛУБИНЫ с Колмом Мини встал на 23 мая 2024 года (прошлая дата – 17 августа), мультфильм ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ ушел на 1 июня 2024 года (прошлая дата – 26 октября), а анимационный СУПЕРСАНТА застолбил за собой 28 ноября 2024 года (прошлая дата – 30 ноября).

«Атмосфера кино» убрала из графика релизов новую работу Люка Бессона ДОГМЕН. Сообщается, что прокат ленты в России отложен на неопределенный срок. Ее выход был запланирован на 26 октября. Свою дату также покинула вторая часть кинодилогии по роману Александра Дюма ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ с Евой Грин и Венсаном Касселем – теперь она выйдет на экраны 1 февраля 2024 года вместо 28 декабря.

«Кинологистика» заявила шесть новых картин – документальную ленту КОТИКИ (26 октября), хоррор ПУСТЬ ВСЕ ГОРИТ (2 ноября), мелодраму НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ ЖЕНЫ (9 ноября), фэнтези ПРИНЦЕССА И КОЛДУН АЛАЗАР (9 ноября), ужастик АСТРАЛ. СОМНИЯ (16 ноября) и спортивную драму ИГРА В ПУСАНЕ (30 ноября). Комедийный боевик КИТТИ КИЛЛЕР, в свою очередь, ушел с 5 октября на 23 ноября.

Три фильма Global Film изменили свои даты. Мелодрама РЕЦЕПТ ЛЮБВИ с Жюльет Бинош и Бенуа Мажимелем, которую в этом году французский комитет выдвинул на соискание премии «Оскар», ушла с 30 ноября на 14 февраля 2024 года. Триллер ОСТРОВ ИЗГОЕВ теперь выйдет в прокат 11 января 2024 года вместо 7 декабря, а драма Венсана Переса ПЕРВАЯ ДУЭЛЬ, наоборот, дебютирует на две недели раньше – 18 января 2024 года (прошлая дата – 1 февраля 2024-го).

«Вольга» выпустит полнометражный мультфильм СУПЕР КРЫЛЬЯ. ФИЛЬМ 15 февраля 2024 года. Другой анимационный проект компании – ОКЕАН ЧУДЕС – изменит свою дату и появится на экранах 14 марта 2024 года, а не 14 декабря, как было запланировано.

С 19 октября «Иноекино» перевыпустит криминальную комедию Мартина МакДоны СЕМЬ ПСИХОПАТОВ, а со 2 ноября – отреставрированную копию исторической драмы Акиры Куросавы РАСЕМОН с Тосиро Мифунэ.

«ПилотКино» заявила дату выхода южнокорейского детектива СЛЕДУЮЩАЯ ЖЕРТВА (2 ноября), а «Ракета Релизинг» – французского триллера ЗАПРЕТНАЯ СТРАСТЬ (7 декабря), который участвовал в программе Каннского кинофестиваля этого года.

«Каропрокат» сдвинула на следующий год хоррор ВУРДАЛАК, который теперь появится на экранах 17 января 2024-го, а не 2 ноября. «КИНО.АРТ.ПРО», в свою очередь, на несколько дней отложила релиз мелодраматического фэнтези Аличе Рорвахер ХИМЕРА – его прокатный дебют состоится 1 января 2024 года (прошлая дата – 28 декабря).

Фото: кадр из фильма ПРИСЦИЛЛА