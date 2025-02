Обзор изменений графика релизов на неделе 3–9 февраля 2025 года

«Балерина» с Аной де Армас, «Папа умер в субботу» и много перевыпусков аниме

На минувшей неделе «Атмосфера кино» объявила о том, что выпустит в российский прокат экшн БАЛЕРИНА от создателей ДЖОНА УИКА. Лента с Аной де Армас в главной роли появится на экранах за день до американской премьеры, 5 июня. Помимо этого, стали известны даты релизов двух крупных отечественных проектов – военного байопика ЛИТВЯК (30 октября) и экранизации книги Евгения Водолазкина АВИАТОР (20 ноября).

«Пионер» поставил на 20 марта драму ПАПА УМЕР В СУББОТУ Заки Абдрахмановой, получившую приз за лучший дебют на кинофестивале «Маяк» в прошлом году.

Global Film сдвинула релиз экшна МАСТЕР с Джейсоном Стэйтемом на более ранее время – теперь фильм Дэвида Эйра стартует в России за день до мирового релиза, 27 марта. Его прошлую дату, 10 апреля, занял триллер ЗАПАДНЯ с Биллом Скарсгардом и Энтони Хопкинсом.

«Экспонента Фильм» заявила две зарубежные новинки – триллер THE LUCKIEST MAN IN AMERICA (12 июня) и семейное фэнтези MOMO (4 сентября). Также 10 июля компания впервые выпустит на больших экранах аниме ДЕВОЧКА, ПОКОРИВШАЯ ВРЕМЯ Мамору Хосода. Ранее эту дату занимал мультфильм JUMBO, который сейчас переместился на 5 июня. Хорроры SHADOW OF GOD и ROSARIO поменялись местами – теперь они стартуют 24 апреля и 15 мая соответственно.

«Иноекино» поставило на 6 марта мелодраму БАССЕЙН с Аленом Делоном и Роми Шнайдер в новой 4K-реставрации. Лента 1969 года впервые выходила в советских кинотеатрах в сентябре 1991-го.

RWV Film привезет в Россию две новинки – историческую драму ПАДЕНИЕ КОРОНЫ (3 апреля) с Гийомом Кане и Мелани Лоран, а также комедийный триллер КАК ЗАРАБОТАТЬ НА УБИЙСТВЕ (17 апреля). Компания также перевыпустит в прокат аниме Хаяо Миядзаки НЕБЕСНЫЙ ЗАМОК ЛАПУТА 20 марта.

«Наше кино» сдвинуло хоррор КУКЛА: РЕИНКАРНАЦИЯ с 5 июня на 3 июля.

«Про:взгляд» перенес релиз драмы МЕЛОЧИ ЖИЗНИ с Киллианом Мерфи на более раннюю дату – теперь фильм открытия Берлинале прошлого года появится на экранах 13 марта, а не 27-го. Фантастический мюзикл КОНЕЦ СВЕТА с Майклом Шенноном и Тильдой Суинтон, в свою очередь, ушел с 27 февраля на 3 апреля.

«ПилотКино» заявил на 20 марта криминальную драму БОСС с Тони Сервилло. Комедия СЕКРЕТНЫЙ ПАПА выйдет на неделю позже запланированного, 27 февраля.

Также на 27 февраля RFG Distribution поставил отечественную драму ДВА КАПИТАНА.

TenLetters перенес дату выхода биографического триллера БОНХЕФФЕР: ПАСТОР, ШПИОН, УБИЙЦА с 13 марта на 10 апреля.

«Кинотайм» убрал из прокатного графика казахстанский триллер КРОВАВАЯ ЛУНА. Его релиз был намечен на 6 февраля.

