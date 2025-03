Обзор изменений графика релизов на неделе 3-9 марта 2025 года

Комедийный экшн с Джошем Хартнеттом, уход сиквела «Горизонтов» и многое другое

На минувшей неделе «Централ Партнершип» заявил три новинки – мультфильм ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (28 августа), триллер ВНИЗ (11 сентября) и семейную ленту МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ (18 декабря).

Global Film сдвинул дату выхода триллера Мэла Гибсона ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР с Марком Уолбергом на неделю позже – теперь он дебютирует 20 марта.

«Вольга» поставила на 17 апреля комедийный экшн РЕЙС НАВЫЛЕТ с Джошем Хартнеттом.

Три релиза «Парадиза» временно покинули график релизов – ГОРИЗОНТЫ: ЧАСТЬ 2 (3 апреля), НИК И НЕФРИТОВОЕ ДЕРЕВО (17 июля) и THE СUT (24 июля). Компания также анонсировала пять новых картин – ХАГЕН. В ДОЛИНЕ НИБЕЛУНГОВ (24 апреля), WITCHBOARD (7 августа), WHISTLE (25 сентября), THE SCURRY (13 ноября) и FACKHAM HALL (27 ноября). Триллер ВЫЖИВШИЙ ушел с 8 мая на 11 сентября, спортивная драма ГИГАНТ – с 17 апреля на 14 августа, фантастика SEEKING THE KING – с 8 августа на 10 июля, хоррор THE ASTRONAUT – с 18 сентября на 28 августа, а фантастика THE INCREDIBLE SHRINKING MAN – с 23 октября на 4 декабря. Изменили свои даты и три анимационных релиза «Парадиза»: ПИНОККИО И ВОЛШЕБНАЯ ВОДА сдвинулся с 1 мая на 18 декабря, ТАЙНА ТРЕХ ПУСТЫНЬ – с 7 августа на 16 октября, а ЗАЧАРОВАННОЕ КОРОЛЕВСТВО – с 14 августа на 30 октября.

«Атмосфера кино» заявила на 14 августа российскую комедию КОЛБАСА. Семейная драма ШКОЛА МИСТЕРА ПИНГВИНА, стоявшая на 17 апреля, временно покинула прокатный график.

25 сентября на экраны выйдет ФИЛАТЕЛИЯ, обладатель гран-при фестиваля «Окно в Европу» прошлого года. Главные роли в картине Натальи Назаровой исполнили Алина Ходжеванова и Максим Стоянов.

«Наше кино» сдвинуло релиз мультфильма ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА СКАЗОК с 3 апреля на 3 июля. Другой анимационный проект – СУПЕРБЕРНАРД, заявленный на 15 августа, временно выбыл из графика.

13 марта «Русский Репортаж» выпустит на большие экраны культовый хоррор Дарио Ардженто СУСПИРИЯ в 4K-реставрации. Компания также поставила на 27 марта документальный фильм БЕЗ УМА ОТ ТИФФАНИ.

Большой пул новинок заявил World Pictures: НАСТОЯЩИЕ ДЕТЕКТИВЫ (8 мая), МОКРЯЧОК ПОПАЙ (12 июня), АСТРАЛ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ (10 июля), ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКАНАХ (17 июля), DIABOLIC (24 июля), LEMBAYUNG (25 сентября), НЕИЗВЕСТНЫЙ ДЖОН ЛЕННОН (9 октября), EYE FOR AN EYE (30 октября) и NIGHT SILENCE (28 ноября). В прокатную сетку также вернулся хоррор ФРАНКЕНШТЕЙН: ВОСКРЕШЕНИЕ (14 ноября). Семейная лента ПЕС ИЗ БУДУЩЕГО ушла с 10 на 24 апреля. Ранее там стоял хоррор ЗАКЛЯТИЕ МОНАХИНИ, который переместился на 26 июня. Фильм ужасов DOMINION OF DARKNESS, в свою очередь, сдвинулся с 26 июня на 16 октября. Еще один хоррор ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: НЕКРОНОМИКОН выйдут раньше запланированного – не 15, а 1 мая. Там стоял фильм ЧЕРНЫЕ СВЯЩЕННИКИ, который теперь ушел на 22 мая. Картина ЧЕРНЫЕ МОНАХИНИ сдвинулась с 12 июня на 11 сентября, THE CURSED LAND – с 10 на 31 июля, PEREWANGAN – с 24 июля на 28 августа, а КОЛЛЕКЦИОНЕР ДУШ – с 7 августа на 17 апреля.

«ПилотКино» поставил на 10 апреля итальянскую комедию ПАРИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ.

«Пионер» заявил на 8 мая хоррор АСТРАЛ: ДОЛГ КРОВИ.

«Ракета Релизинг» перенесла релиз драмеди ТЕЩА В ЗАГУЛЕ на неделю позже – с 10 на 17 апреля.

Фото: кадр из фильма РЕЙС НАВЫЛЕТ