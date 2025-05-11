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Обзор изменений графика релизов на неделе 5–11 мая 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

11 мая 2025

Реставрация «Призрака в доспехах», триллер «Хищные твари» с Джаем Кортни и боевик с Миллой Йовович

На минувшей неделе «Вольга» заявила на 10 июля триллер ХИЩНЫЕ ТВАРИ с Джаем Кортни, где тот играет безжалостного маньяка, скармливающего своих жертв акулам. Мировая премьера фильма состоится на грядущей Каннском кинофестивале в рамках секции «Двухнедельник режиссеров».

Три новых проекта анонсировал «Парадиз» – экшн-триллер СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ с Деннисом Куэйдом (7 августа), криминальную драму БУХТА БАРРОНА (14 августа) и фантастический боевик WORLD BREAKER с Миллой Йовович (11 декабря). Спортивная драма ГИГАНТ с Пирсом Броснаном переместилась с 14 августа на 4 сентября.

«Централ Партнершип» поставил на 26 июня южнокорейский хоррор СВЯТАЯ НОЧЬ. ОХОТНИКИ НА ДЕМОНОВ.

TenLetters временно убрал из графика две своих картины – испанскую драму ВУНДЕРКИНД (прошлая дата – 22 мая) и мультфильм ХАЙДИ (прошлая дата – 5 июня).

«Иноекино» выпустит на большие экраны культовое аниме Мамору Осии ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ. Новейшая 4К-реставрация появится в прокат 28 августа.

«Иллюзион кино» покажет в кинотеатрах криминальный триллер НА ЯРКОМ СОЛНЦЕ с Аленом Делоном. Французская лента 1960 года выйдет на экраны 7 августа.

Фото: кадр из фильма ХИЩНЫЕ ТВАРИ 

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