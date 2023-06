Обзор изменений графика релизов на неделе 5-11 июня

Сказки, фантастика, хорроры и комедии

На минувшей неделе стал известен дистрибьютор сказки ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ. Им стала компания «НМГ Кинопрокат». До этого прокатчиком картины значилась кинокомпания СТВ. Дата релиза не изменилась — фильм про Емелю, волшебную щуку и цареву дочку выйдет на российские экраны 26 октября.

Экранизация произведений Кира Булычева СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД от «Централ Партнершип» не примет участия в новогодней битве: картина переехала с 28 декабря 2023 года на 18 апреля 2024 года. Компания также заявила о трех релизах, запланированных на август: фильм КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ выйдет 3-го числа, DIVE — 10-го, а СВИДЕТЕЛЬ — еще через одну неделю, 17 августа.

«Атмосфера кино» выпустит детектив Алисы Хазановой БЕЛЫЙ СПИСОК с Алексеем Серебряковым в главной роли 23 ноября.

НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 выйдут на российские экраны 21 сентября, на день раньше мирового релиза. Прокатчиком экшн-комедии стала Global Film.

«Экспонента Фильм» заявила о выходе целого пакета хорроров и триллеров этой осенью. Релиз картины ACCUSED запланирован на 14 сентября, IT LIVES INSIDE — на 5 октября, THE BRIDGE CURSE. RITUAL — на 19 октября. FORCE OF NATURE: THE DRY 2 российские зрители смогут увидеть 2 ноября, а TAINTED SOUL — через неделю, 9 ноября. Байопик ГОЛДА. СУДНЫЙ ДЕНЬ с Хелен Миррен переехал с 14 сентября на 21 сентября.

Французская драма БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ от Russian World Vision встала на 31 августа, ЛЕГЕНДА О САМБО — на 16 ноября. Китайская семейная комедия ПАНДА ИЗ КОСМОСА сменила дату и вместо 29 июня попадет на российские экраны 10 августа.

Испанская комедия ДЕТКИ В ПОРЯДКЕ заявлена «Пионером» на 22 июня; китайский мультфильм ДЖИ-ДЖИ БОНД: МИССИЯ ОКЕАН — на 6 июля. Выход драмы UPON ENTRY состоится 7 сентября, а не 13 июля, как было запланировано.

Триллер ИЗ ГЛУБИНЫ от компании «Наше кино» переехал с 6 июля на 17 августа. С 17 августа на 19 января 2024 года сдвинулся релиз фильма ОПАСНЫЕ ВОДЫ.

Французская комедия 10 ДНЕЙ БЕЗ МАМЫ В КУРШЕВЕЛЕ от Arna Media выйдет на российские экраны 3 августа вместо 13 июля.

Фото: кадр из фильма ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ