Обзор изменения графика релизов на неделе 6–12 ноября 2023 года

Семейная комедия «Баба Мороз и тайна Нового года», новые «Турбозавры» и много изменений дат

На минувшей неделе «Наше кино» заявила семейную комедию БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА с Татьяной Орловой, Юлией Александровой, Максимом Лагашкиным и Иваном Стебуновым. Лента появится на экранах 30 ноября.

«КарроПрокат» перенесла дату выхода отечественной комедии Я – МЕДВЕДЬ с Никитой Кологривым и Агатой Муцениеце – фильм ушел с 28 декабря на 1 февраля 2024 года.

«Экспонента» поменяла местами два своих релиза. Теперь семейная драма БЕЛАЯ ПТИЦА. НОВОЕ ЧУДО дебютирует в прокате с 18 января 2024 года, а комедийный хоррор с Николасом Кейджем ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ – 15 февраля 2024-го.

«Централ Партнершип» выпустит новый мультфильм из вселенной ТУРБОЗАВРОВ –лента, получившая название ТУРБОЗАВРЫ. СНЕЖНЫЕ ИСТОРИИ, появится на экранах 11 января 2024 года.

«Кинологистика» заявила корейский боевик АРМИЯ МЕРТВЫХ В ПУСАНЕ на 25 января 2024 года. Компания также изменила даты у четырех своих релизов. Комедия МОЛЛИ И БОТАН с Бритт Робертсон сдвинулась на месяц вперед и теперь выйдет 1 февраля 2024 года. Фильм ужасов АСТРАЛ. РИТУАЛ МАЛУМ ушел с 25 января 2024 года на 15 февраля 2024-го, а боевик АГЕНТ 9 с Майклом Джей Уайтом и Фрэнком Грилло переместился с 8 февраля 2024 года на 22 февраля 2024-го.

Компания «Иллюзион кино» убрала из графика релизов хоррор АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС. Его выход был запланирован на 1 января 2024 года.

АВК’PRO заявила байопик Влада Козлова НЕМАЯ ЖИЗНЬ о секс-символе эпохи немого кино Рудольфе Валентино на 29 февраля 2024 года. Помимо самого режиссера, сыгравшего главную роль, в проекте задействованы Изабелла Росселлини, Шерилин Фенн и Франко Неро.

7 декабря BASE Development выпустит в прокат корейскую комедийную фантастику ЛУННЫЙ ЧЕЛОВЕК. TenLetters, в свою очередь, анонсировала выход мультфильма 200% ВОЛК на 6 июня 2024 года.

Фото: кадр из фильма БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА