Обзор изменений графика релизов в России с 12 по 18 декабря

Отечественные триллеры, фильм с Джеки Чаном и многое другое

Компания «Атмосфера кино» перенесла релиз фильма КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ с Джеки Чаном в главной роли — релиз проекта планируется 18 мая вместо 2 февраля 2023 года.

Анимационный проект ТУРБОЗАВРЫ. ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ «Централ Партнершип» выпустит в прокат с 19 января.

На 31 августа 2023-го компания «Наше кино» заявила мультфильм ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ, на 30 ноября прокатчик поставил проект СУПЕРСАНТА, а на 2 ноября — ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА Рената Давлетьярова. Мультфильм ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС стартует в прокате с 26 октября 2023 года, боевик ИЗ ГЛУБИНЫ — с 6 июля, отечественный мультфильм ОДНАЖДЫ В БОЛЬШОМ будет показан в российских кинотеатрах с 28 декабря, а проект ОПАСНЫЕ ВОДЫ — с 17 августа. Проект МАРМАДЮК переехал на 1 июня 2023 года

Большой пакет изменений заявила Capella Film. Триллер ALL NAMES OF GOD прокатчик поставил на 29 июня 2023 года, картину FREUD'S LAST SESSION с Энтони Хопкинсом — на 23 ноября 2023-го, проект WAITING FOR DALI стартует в прокате 20 апреля, а фильм-катастрофа ДЕВУШКА В БЕЗДНЕ — 23 февраля. Триллер ПРОКЛЯТЬЕ КУКУШКИ дистрибьютор покажет в кинотеатрах с 14 сентября. Корейская драма HEAVEN: TO THE LAND OF HAPPINESS переехала с 23 марта на 15 июня 2023-го, хоррор KNOCKING — с 13 июля на 9 марта. Французский боевик БАНДЫ ПАРИЖА ушел на 4 мая с 23 февраля, драма ГРОМ — на 18 мая с 6 апреля. Картина КОМНАТА ЧУДЕС стартует в прокате с 31 августа вместо 1 июня, фильм ужасов ЛОКДАУН — с 6 апреля вместо 31 августа. Триллер НЕ ЗАСЫПАЙ дистрибьютор выпустит 1 июня вместо 18 мая, а проект ПАРЕНЬ С ТОГО СВЕТА ушел с 4 мая на 23 марта 2023-го. Картина ПРЕДЧУВСТВИЕ с Леа Сейду и Джорджем Маккеем в главных ролях переехал с 15 июня на 28 сентября, а фильм РЕАЛЬНЫЕ ЗОМБИ — с 9 марта на 12 октября.

Из графика релизов выбыли перевыпуски фильмов Леоса Каракса ДУРНАЯ КРОВЬ и ПАРЕНЬ ВСТРЕЧАЕТ ДЕВУШКУ, которые «Русский Репортаж» заявлял на 23 февраля 2023-го.

Компания «Каропрокат» перенесла дату релиза фильма ИВАН СЕМЕНОВ. БОЛЬШОЙ ПОХОД с 31 августа на 12 октября 2023-го.

Корейский фильм ужасов ПРИЗРАЧНЫЙ ДОМ компания «КИНО.АРТ.ПРО» выпустит в российский прокат 5 января, документальный проект ПУТЬ ЗА МЕЧТОЙ — 19 января.

Триллер ПРЯМОЙ ЭФИР Карена Оганесян компания «Белые ночи» поставила на 9 февраля 2023 года.

«Экспонента Фильм» заявила победителя минувшего Берлинского кинофестиваля, драму ALCARRAS на 20 апреля 2023 года.