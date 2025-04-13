Обзор изменений графика релизов на неделе 7-13 апреля 2025 года

«Король и Шут. Навсегда», перевыпуск «Человека с киноаппаратом» и много отечественных релизов

На минувшей неделе «НМГ Кинопрокат» заявил дату полнометражного фильма КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА – лента с Константином Плотниковым в роли Горшка и Владом Коноплевым в роли Князя дебютирует на экранах 19 февраля 2026 года.

«Наше кино» анонсировало сразу семь отечественных новинок – ПИНГВИНЕНОК (20 ноября), ИВАН ЦАРЕВИЧ И ВОЛКОВА (1 января 2026 года), МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА (19 февраля 2026 года), СВОЯ В ДОСКУ (2 апреля 2026 года), ЗА РУЛЕМ (21 мая 2026 года), ШУМ ВРЕМЕНИ (24 сентября 2026 года), КОТОВАСИЯ (12 ноября 2026 года) и ВОЛШЕБНЫЕ КОНЬКИ (10 декабря 2026 года). Комедия СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК переместилась с 23 мая на 18 сентября. Два релиза компании – ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА (20 ноября) и Я ТЕБЯ ПОХУДЕЮ (1 января 2026 года) – временно выбыли из прокатного графика.

«Каро Премьер» перенес релиз романтической комедии КЛЕВЫЙ УLOVE с 24 апреля на 18 сентября.

«Парадиз» заявил два новых релиза – BLOOD OF MAN (18 сентября) и ВЕС ПОБЕДЫ (16 октября). Триллер ИГРЫ ВОЗМЕЗДИЯ с Джейми Фоксом и Робертом Де Ниро ушел с 22 мая на 26 июня. Ранее там стояла драма ВЕЛИКАЯ ЛИЛИАН ХОЛЛ, которая сдвинулась на 12 июня. Эту дату, в свою очередь, занимал комедийный экшн ЛОНДОН НА ПРОВОДЕ – теперь лента с Джошем Дюамелем переместилась на 6 ноября. Сразу два релиза компании – O.T.H.E.R (прошлая дата – 7 августа) и ФОРТОЧНИК (прошлая дата – 2 октября) – ушли на 10 июля. До этого ее занимала фантастика НАЙТИ КОРОЛЯ, теперь она выйдет на пару недель позже, 23 июля. Мультфильм ТАЙНА ТРЕХ ПУСТЫНЬ, намеченный на 16 октября, временно выбыл из сетки релизов.

«Русский Репортаж» поставил на 24 апреля перевыпуск документального проекта КОРПОРАЦИЯ «ЕДА», а на 27 апреля – его сиквел, КОРПОРАЦИЯ «ЕДА» 2. Помимо этого, 3 июля в прокат выйдет хоррор ОДНИ ИЗ НАС с Джанкарло Эспозито и Мишель Докери.

World Pictures передвинул криминальный триллер НАСТОЯЩИЕ с 8 на 29 мая. Ранее эту дату занимал триллер ИГРА В КАЛЬМАРА: ПЕРЕЗАГРУЗКА, который теперь встал на 5 июня. Слэшер МОКРЯЧОК ПОПАЙ переместился с 12 июня на 3 июля, а его место в графике занял хоррор ЗАКЛЯТИЕ МОНАХИНИ (прошлая дата – 26 июня).

TenLetters убрал из прокатной сетки триллер БОНХЕФФЕР: ПАСТОР, ШПИОН, УБИЙЦА, заявленный на 24 апреля.

АО «Синема Парк» анонсировал четыре новых релиза – ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО БЕЛЛЬ (15 мая), ТВОРЕНИЕ БОГОВ 2: БИТВА С ДЕМОНИЧЕСКИМ ВОЙСКОМ (29 мая), МОЯ МАМА ВОЛШЕБНИЦА (5 июня) и ПИСЬМА О ЛЮБВИ (17 июля). Семейная драма ШКОЛА МИСТЕРА ПИНГВИНА со Стивом Куганом покинула дату 17 апреля и ушла на 19 июня.

Релиз «СБ Фильм», военная драма КОЛОКОЛ НАДЕЖДЫ покинула график. Релиз ленты был намечен на 24 апреля.

«Кинотайм» поставил на 22 мая мультфильм ПЕСНЯ СИРИН.

К24, в свою очередь, заявила на эту же дату перевыпуск культового фильма Дзиги Вертова ЧЕЛОВЕК С КИНОАППАРАТОМ. Помимо этого, компания заявила на 29 мая картину КУЛЬТУРНЫЙ КОД: ФРАГМЕНТЫ.

RWV Film сдвинул комедийный триллер КАК ЗАРАБОТАТЬ НА УБИЙСТВЕ на две недели – с 1 на 15 мая.

«КИНО.АРТ.ПРО» выпустит 24 апреля казахстанскую комедию ПАТРУЛЬ. ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ. Полнометражный финал популярного сериала стал на родине кассовым хитом.

Фото: кадр со съемок фильма КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА