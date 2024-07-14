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Обзор изменений графика релизов на неделе 8–14 июля 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

14 июля 2024

Каннская «Анора», уход сиквела «Горизонтов» и многое другое

На минувшей неделе стало известно, что «Атмосфера Кино» выпустит в российский прокат обладателя «Золотой пальмовой ветви» 77-го Каннского кинофестиваля – драмеди АНОРА Шона Бейкера. Релиз ленты, главные роли в которой сыграли Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков, запланирован на 17 октября. Еще одной новинкой станет триллер КАК ВЗЛОМАТЬ ЭКЗАМЕН с Бенедиктом Вонгом (5 сентября). Помимо этого, компания убрала из графика безымянный супергеройский проект от Киностудии братьев Андреасян, который был заявлен на 12 декабря.

Также из прокатной сетки исчезли четыре грядущих фильма «Парадиза» – комедия НЕЖДАНЧИК (прошлая дата – 18 июля), вестерн ГОРИЗОНТЫ: ЧАСТЬ 2 Кевина Костнера (прошлая дата – 15 августа), боевик ALARUM с Сильвестром Сталлоне (прошлая дата – 9 января 2025 года) и фильм ужасов GODS COUNTRY от режиссера СПУТНИКА Егора Абраменко (прошлая дата – 10 апреля 2025 года). Хоррор Стивена Содерберга ПРИСУТСТВИЕ в очередной раз сдвинулся на более позднее время – теперь он выйдет не 26 сентября, а 13 марта 2025 года.

Must see magic film выпустит драму Алёны Званцовой ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА 8 августа. Главные роли в картине исполнили Анастасия Красовская, Кузьма Котрелев и Герда Пугачева.

Mainstream сдвинул релиз победителя программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, драмы ЧЕРНЫЙ ПЕС с 25 июля на 29 августа. Также на неделю позже ушла драма ТЕЛЕЦ с Машин Ган Келли – теперь она дебютирует 15 августа, а не 8-го.

«Пионер» заявил на 19 сентября комедию ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК, а на 24 октября – хоррор КРИК. СЕЗОН ПРИЗРАКОВ.

«Экспонента Фильм» поставила на 17 октября хоррор NIGHT CURSE OF REATREI и перенесла ранее стоявший там фильм ужасов RIVER OF BLOOD на 13 февраля 2025 года.

Перевыпуск хоррора ОНО ПРИХОДИТ ЗА ТОБОЙ Дэвида Роберта Митчелла немного задержится – A-One Films сдвинул дату релиза ленты с Майкой Монро с 8 на 22 августа.

Сразу пять новинок анонсировала Cinemaus Studio – ТАЙНА САМОУБИЙЦЫ (8 августа), СЕЛЕБРЯТА (5 сентября), СУПЕРГОНКИ (19 сентября) и ИЛЛЮЗИЯ КОНТРОЛЯ (1 января 2025 года). Ранее одну из этих дат – 8 августа – занимала семейная комедия МЫ КУПИЛИ ПТИЦЕФЕРМУ, которая теперь переместилась на 29 августа.

«ПилотКино» перенес с 1 на 8 августа итальянскую комедию 2+2, а КИНО.АРТ.ПРО – хоррор ТАРО с 14 на 21 ноября. Reflexion Films, в свою очередь, сдвинула свой релиз – отечественную мелодраму ОНА ТАНЦУЕТ – с 1 августа на 26 июля.

Фото: кадр из фильма ГОРИЗОНТЫ: ЧАСТЬ 1

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