Обзор изменений графика релизов на неделе 8–14 апреля 2024 года

Комедия «Бархоппинг», перевыпуск «Маленького Будды» с Киану Ривзом и много переносов

На минувшей неделе «Атмосфера Кино» заявила шесть новых проектов – НА КРАЮ ЗЕМЛИ (6 июня), ПАПА (13 июня), ОСТРОВ ЧЕРЕПА (27 июня), ЗАТЕРЯННЫЙ КОМПАС (8 августа), ВСЕ МОИ ДРУЗЬЯ МЕРТВЫ (29 августа) и БАРХОППИНГ (28 ноября).

Два проекта анонсировал «Централ Партнершип» – испанскую комедию ШАХ И МАТ (6 июня) и отечественную ретро-драму ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (7 ноября).

Большую перестановку релизов устроил «Про:взгляд». Хоррор ВОПЛЬ ушел с 25 июня на 5 сентября, а детектив ШУМ с 8 августа на 5 декабря. Ранее на этой дате стоял фильм ужасов ЗОМБИ-КЕНГУРУ, который переместился на неделю вперед – на 12 декабря. Две ленты, занимавшие 19 сентября – хоррор ПРИШЕСТВИЕ ДЕМОНА с Джоном Ноублом и фантастическая драма КОНЕЦ СВЕТА с Майклом Шенноном и Тильдой Суинтон – ушли на 24 октября и 23 января 2025 года соответственно. Криминальный боевик ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ сдвинулся с 16 января 2025 года на 13 февраля 2025-го. Драма СМЕРТЬ с Ларсом Айдингером, в свою очередь, временно выбыла из графика – ранее ее релиз был запланирован на 6 июня.

«НМГ Кинопрокат» заявил на 6 июня мультфильм СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ и на 3 октября фэнтезийный боевик ТВОРЕНИЕ БОГОВ.

World Pictures анонсировал даты сразу у восьми новинок – БОЛЬШОЙ ПЕРНАТЫЙ ПОБЕГ (4 июля), КОЛЛЕКЦИОНЕР: ВОЗРОЖДЕНИЕ (18 июля), ЗОЛУШКА: СТРАШНАЯ СКАЗКА (1 августа), HAPPY MOM AND A GIRL: SWEETHART ON A MISSION (8 августа), КЛАУСТРОФОБЫ: ХИЖИНА В ЛЕСУ (15 августа), THE WELL (29 августа), ПЯТНИЦА 13-Е: НОВАЯ ГЛАВА (12 сентября) и LEE (17 октября). В связи с пополнением часть релизов компании переместилась в графике. Так, например, ПАНДЕМОНИУМ выйдет на неделю раньше запланированного – 23 мая, а не 30-го, а GHOST GAME – 13 июля, а не 18 июля. Хоррор NEW NORMAL ушел с 1 августа на 27 июня, а ужастик BOTTOM OF THE WATER – с 16 мая на 20 июня. СУДНАЯ НОЧЬ. ДЖЕКПОТ с Ангусом Клаудом сдвинулась со 2 мая на 6 июня.

Russian World Vision выпустит 30 мая культовую драму Бернардо Бертолуччи МАЛЕНЬКИЙ БУДДА с Киану Ривзом, а 18 июля – французскую ленту БРАТЬЯ. Часть проектов компании изменила свои даты. Перевыпуск аниме Хаяо Миядзаки УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ сдвинулся в графике с 30 мая на 20 июня, комедия ОТПУСК НЕ ПО-ДЕТСКИ – с 12 июня на 8 августа, а триллер ОДЕРЖИМАЯ – с 27 июня на 4 июля.

«Парадиз» заявил на 24 ноября байопик о французском шансонье Шарле Азнавуре MONSIEUR AZNAVOUR с Тахаром Рахимом на 24 ноября. Детективный триллер СПЯЩИЕ ПСЫ с Расселом Кроу сдвинулся с 25 апреля на 2 мая, а ранее стоявшая там комедия МЕЧТА С ПОДВОХОМ с Питером Динклэйджем и Ширли Маклейн – на 16 мая. Новую дату обрел и триллер ПЯТЬ ФУНТОВ ИСКУПЛЕНИЯ с Люком Эвансом и Рори Калкиным – он выйдет 21 ноября, а не 24 октября, как было запланировано.

Три картины анонсировал «Пионер» – ПРОБУЖДЕНИЕ ЗЛА (23 мая), ФОЛИЯ (20 июня) и КОТ-ПРИЗРАК АНДЗУ (15 августа).

«Артхаус» выпустит в прокат документальный проект КОМНАТА 999 о будущем кино 15 августа. Драма РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ УИННЕР с Сидни Суини переместилась с 18 апреля на 2 мая, драма ТЕЛЕЦ с Машин Ган Келли и Меган Фокс – с 25 апреля на 20 июня, а драма ХОЛЛИ – с 9 мая на 4 июля.

Несколько перестановок случилось и у Artmainstream. Драма НОВЕНЬКИЙ с Кейт Бланшетт покинула 16 мая и сдвинулась на 12 сентября. Мелодрама СИДОНИ В ЯПОНИИ с Изабель Юппер ушла с 30 мая на 18 июля, а немецкая драма ОДНАЖДЫ МЫ РАССКАЖЕМ ДРУГ ДРУГУ ВСЕ – с 20 июня на 1 августа.

«Кинологистика» заявила на 23 мая индонезийский хоррор ОБРЯД. ВО ВЛАСТИ ДЕМОНА. В свою очередь, фэнтезийный ужастик ПРОКЛЯТИЕ ДЕМОНА ушел из графика релизов – он должен был выйти в прокат 9 мая.

«Вольга» анонсировала выход мультфильма ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН на 6 июня. MVK, в свою очередь, выпустит новую часть серии МУЛЬТ В КИНО – ВЫПУСК № 168. ИДЕМ НА ПИКНИК 20 апреля. Один анимационный проект также заявил TenLetters – ХЕЙДИ дебютирует 3 октября.

«Русский Репортаж» выпустит южнокорейское драмеди ХВОСТАТЫЙ ПЕРЕПОЛОХ с Юн Ё-джон на пару недель раньше запланированного – 6 июня, а не 20-го. Хоррор ЗАКЛЯТИЕ АМЕЛИИ, наоборот, задержится и дебютирует в прокате 22 августа вместо 23 мая.

Фото: кадр со съемок фильма БАРХОППИНГ