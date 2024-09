Обзор изменений графика релизов на неделе 9-15 сентября 2024 года

«Пришелец» Ивана Соснина, фестивальное «Королевство» и много других новинок

На минувшей неделе новая кинопрокатная компания «К24» заявила две картины – драму КОРОЛЕВСТВО Татьяны Рахмановой (3 октября) и фантастическую драму ПРИШЕЛЕЦ Ивана Соснина (24 октября).

«Централ Партнершип» поставил на 1 мая 2025 года военную драму В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ . Главные роли в экранизации одноименной повести Бориса Васильева исполнят Владислав Миллер, Владимир Машков, Алёна Морилова, Павел Чернышёв, Яна Сексте и многие другие.

Сразу пять зарубежных новинок анонсировало «Наше кино»: LOST ON THE MOUNTAIN (14 ноября), FLEAK (3 апреля 2025 года), FEAR BELOW (15 мая 2025 года), КУКЛА: РЕИНКАРНАЦИЯ (5 июня 2025 года) и ПОБЕГ ИЗ ЗООПАРКА (26 июня 2025 года). Эротический триллер ЭММАНУЭЛЬ сдвинулся с 31 октября на 28 ноября. Ранее там стоял новый фильм Дэвида Кроненберга САВАН, который теперь ушел на 10 апреля 2025 года. 31 октября, в свою очередь, заняла лента ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ с Мэттом Диллоном, ранее запланированная на 14 ноября. Семейная комедия СОКРОВИЩА ГНОМОВ с Никитой Кологривым встала на праздничную дату 1 мая 2025 года, а ее прошлое место (29 мая 2025 года) занял мультфильм ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ 3, который ранее был заявлен на 6 февраля 2025 года. Фантастическая комедия СЕМЕЙНЫЙ ПРИЗРАК, наоборот, сдвинулась с 1 на 23 мая, а анимационный проект ГНОМЫ В ДЕЛЕ 2 – с 23 января 2025 года на 20 февраля 2025-го.

Два релиза «НМГ Кинопрокат» временно покинули прокатную сетку – УЛОВ (прошлая дата – 23 января 2025 года) и ВОЗВРАЩЕНИЕ МАМОНТЕНКА (прошлая дата – 18 декабря 2025 года). Анимационный проект ХОДЖА НАСРЕДДИН переместился с 14 ноября на 24 апреля 2025 года. Компания также заявила ленту КАЧЕЛИ на 20 марта 2025 года.

«Атмосфера кино» сдвинула на неделю позже дату выхода байопика УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА – теперь он дебютирует 31 октября.

«Экспонента Фильм» поменяла местами фильмы МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДВОРТЕРЬЕР и ВАМПИРЫ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ – теперь они выйдут 7 и 14 ноября соответственно. Хоррор ПОДЗЕМНАЯ БЕЗДНА ушел с 26 сентября на 17 октября. Ранее там стоял другой фильм ужасов ЗАМОК ДЬЯВОЛА, который теперь переместился на более раннюю дату (3 октября). Компания также заявила анимационную драму Мишеля Хазанавичуса САМЫЙ ЦЕННЫЙ ГРУЗ на 28 ноября. Раньше ее занимало драмеди HOW TO MAKE MILLIONS BEFORE GRANDMA DIES, ушедшее на 9 января 2025 года.

Capella Film сдвинула драмеди БОЛЬШЕ НИ ОДНОЙ с 24 октября на 16 января 2025 года. Также несколько изменений претерпели уже заявленные на следующий год проекты: мелодрама РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА ушла с 16 января на 13 февраля, комедийный экшн ОПЕРАЦИЯ «ПАНДА» с Джеки Чаном – с 6 на 27 февраля, а триллер МИЛЛИОН ЛАЙКОВ – с 20 февраля на 30 января.

Russian World Vision убрала из графика проект EXTINCTION, который стоял в сетке на 14 ноября. Фэнтези РОБИН ГУД И ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА переместилось с 26 сентября на 17 октября. Свои даты также изменили перевыпуски аниме Хаяо Миядзаки ХОДЯЧИЙ ЗАМОК (с 12 декабря на 14 ноября) и корейского хоррора ИСТОРИЯ ДВУХ СЕСТЕР (с 7 ноября на 10 октября).

«Русский Репортаж» заявил на 14 ноября фантастическую драму РЕПЛИКА. Главные роли в отечественной картине исполнили Никита Ефремов, Софья Лебедева и Владислав Ценёв. Британский хоррор ВУДУ. ШЕПОТ ТЬМЫ, в свою очередь, ушел с 10 на 24 октября.

Три новинки анонсировал «СБ Фильм» – ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (31 октября), ТУДА И ОБРАТНО (7 ноября) и I DID IT MY WAY (14 ноября). Помимо этого, лента РОКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ушла с 7 ноября на 10 октября, а BELIEVER – с 17 октября на 21 ноября.

Также три проекта заявила TenLetters – ВАЙЛЕТ В СТРАНЕ ЧУДЕС (26 сентября), МЕГА-ЛЕГО (21 августа 2025 года) и КАЙ и ГЕРДА: ПУТЕШЕСТВИЕ К СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЕ (30 октября 2025 года). Анимационная лета ХЕЙДИ переместилась с 3 октября на 5 июня 2025 года.

«Кинотайм» перевыпустит в прокат с 15 октября байопик Николая Бурляева ЛЕРМОНТОВ.

Два релиза, которые стояли на 19 сентября – драма ХОЛЛИ («Артхаус») и комедия ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК («Пионер») изменят свои даты. Теперь они выйдут 26 сентября и 14 ноября соответственно.

MVK поставила на 24 октября триллер КАРА.

World Pictures сдвинула релиз хоррора КЛАУСТРОФОБЫ: ХИЖИНА В ЛЕСУ с 7 ноября на 5 декабря.

Фото: кадр со съемок фильма ПРИШЕЛЕЦ