Обзор изменений графика релизов на неделе с 10 по 16 апреля 

Волшебная щука, богатыри и азиатская анимация

На минувшей неделе дату релиза получила картина ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ. Фильм, снятый по мотивам русских народных сказок, в российский прокат 26 октября 2023 года выпустит кинокомпания СТВ.

Planeta Inform Film Distribution объявила о двух новых релизах: австралийской криминальной драме КРОВЬ ЗА КРОВЬ (15 июня), и норвежской семейной комедии ТАНЦУЮЩАЯ КОРОЛЕВА (24 августа). Футуристический триллер БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ выйдет на российские экраны 29 июня, а не 27 апреля, как было запланировано.

Yellow, Black and White выпустит на экраны картину ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ 1 января 2025 года. Мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ (VLG) российские зрители увидят 28 декабря 2023 года.

«Экспонента Фильм» заявила выход южнокорейского научно-фантастического мультфильма BOONIE BEARS: GUARDIAN CODE на 13 июля. С этой даты ушла китайская анимация GOODBYE MONSTER, которая попадет в кинотеатры 7 сентября. Дату релиза сменила и экранизация романа Рейчел Джойс THE UNLIKELY PILGRIMAGE OF HAROLD FRY с Джимом Бродбентом: вместо 10 августа британская драма выйдет в прокат 12 октября.

Пакет релизов представил прокатчик Arna Media. Французские комедии 10 ДНЕЙ БЕЗ МАМЫ В КУРШЕВЕЛЕ и НЕ БУДИ ВО МНЕ КИЛЛЕРА в российском прокате появятся 13 июля и 27 июля соответственно. Выход австралийского хоррора ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! назначен на 17 августа.

Кинокомпании «НМГ Кинопрокат» и «Русский Репортаж» объявили о переносе итальянской комедии ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МОЕЙ ЖИЗНИ Паоло Дженовезе с 11 мая на 6 июля. Трогательную отечественную драмеди Я — МЕДВЕДЬ с Никитой Кологривым и Агатой Муцениеце на российских экранах представит «Каропрокат» 2 ноября этого года.

18 мая компания «Парадиз» выпустит на экраны американскую комедию КТО ПРИГЛАСИЛ ЧАРЛИ?

«Ракета Релизинг» объявила дату релиза ПАЦИЕНТОВ — триллер с Кейт Босворт выйдет 1 июня. Документальный фильм КОБИ БРАЙАНТ, посвященный легендарному баскетболисту, трагически ушедшему из жизни в 2020 году, российские зрители смогут увидеть после 8 июня; изначально прокат картины должен был стартовать 2 марта.