Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 марта 2024 года

«Ворон» с Биллом Скарсгардом, перевыпуск «Острова проклятых» Мартина Скорсезе и много переносов

На минувшей неделе «Вольга» заявила два потенциальных голливудских хита – экшн-триллер МАНКИМЭН с Дэвом Пателем (11 апреля) и новую экранизацию комикса ВОРОН с Биллом Скарсгардом (12 июня).

Сразу пять проектов World Pictures временно выбыли из графика релизов – THE CHAPEL (прошлая дата – 4 апреля), СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ: ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ (прошлая дата – 11 апреля), КАК СОБЛАЗНИТЬ ДЕВУШКУ, ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ (прошлая дата – 18 апреля), BLUE LIGHT (прошлая дата – 25 апреля) и СУДНАЯ НОЧЬ. ДЖЕКПОТ (прошлая дата – 2 мая). Разумеется, это не могло не повлиять даты выхода других картин компании: так, например, хоррор АСТРАЛ. МОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ (принадлежавший ранее «Экспоненте») переместился с 27 июня на 1 мая, а ранее стоявший там комедийный триллер ШПИОН НА ВСЮ ГОЛОВУ с Кевином Спейси сдвинулся на 9 мая. Из новых проектов на 11 апреля была заявлена драма СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ: ДРУЗЬЯ НАВЕК.

«Атмосфера кино» анонсировала даты выхода двух новых отечественных проектов – ЛЮБОВЬ ЗЛА (15 августа) и БИТВА ПАП (17 октября) – причем последний занял место другой отечественной картины, мелодрамы ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ, которая теперь выйдет 14 ноября. Ранее на этой дате стояла фантастическая мелодрама ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА – лента Александра Богуславского переместилась на 24 октября. Еще одна мелодрама, ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ, немного задержится и выйдет в прокат не 16 января 2025 года, а 6 февраля 2025-го.

«Иноекино» перевыпустит драму Ким-Ки Дука ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ЗИМА... И СНОВА ВЕСНА (11 апреля) и триллер Мартина Скорсезе ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ с Леонардо ди Каприо (25 апреля), а с 9 мая покажет на больших экранах культовую ленту Жана-Люка Годара ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ с Анной Кариной в главной роли.

Среди новинок Capella Film – СОБАЧИЙ ПОБЕГ (25 апреля), БЕГИ, ТИГР, БЕГИ (16 мая), TOTAL PARANOIA (30 мая), ПРИШЕЛЬЦЫ (20 июня) и ПРИШЕЛЬЦЫ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ (18 июля). Также в прокатный график вернулся продюсерский проект Люка Бессона АГЕНТ НА УИКЕНД с Люком Эвансом, который теперь заявлен на 22 августа. Комедийный хоррор РЕАЛЬНЫЕ ЗОМБИ ушел с 25 апреля на 4 июля, а ранее стоявшая там драма ГОРОД СТРАХА с Эриком Бана и Сэди Синк – на 5 сентября. Корейская мелодрама СЕКРЕТ переехала с 9 мая на 13 июня, MADS – с 20 июня на 8 августа, а CONTROL ROOM – с 18 июля на 1 августа. Из сетки релизов временно выбыли боевик СТРЕЛОК с Люком Хемсвортом и Морганом Фриманом, заявленный на 6 июня, и драма СУЕВЕРИЕ, запланированная к выходу на 25 июля.

Три проекта «НМГ Кинопрокат» изменили свои даты. Комедия ВАСИЛИЙ с Александром Петровым в роли братьев-близнецов ушла с 23 мая на 21 ноября, ретро-мюзикл ПОДРОСТКИ Святослава Подгаевского сдвинулся с 1 на 22 августа, а семейная лента МАЛЫШАРИКИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – с 24 на 10 октября.

«Наше кино» заявило на 24 июля отечественную спортивную драму В ПОТОКЕ ТРЕХ СТИХИЙ с Александром Головиным, а «Централ Партнершип» – анимационный проект КАК ПРИРУЧИТЬ БИЗОНА на 29 августа.

Artmainstream вернул в график драму ИНГЕБОРГ БАХМАН: ПУТЕШЕСТВИЕ В ПУСТЫНЮ – теперь она выйдет в прокат 6 июня. Среди других изменений в прокатной сетки компании: мелодрама СИДОНИ В ЯПОНИИ с Изабель Юппер сдвинулась с 11 апреля на 30 мая, драма НОВЕНЬКИЙ с Кейт Бланшетт переместилась на 16 мая (прошлая дата выхода – 29 мая), а немецкая мелодрама ОДНАЖДЫ МЫ РАССКАЖЕМ ДРУГ ДРУГУ ВСЕ – с 6 на 20 июня.

MVK анонсировал новый МУЛЬТ В КИНО – ВЫПУСК № 167. ФОКУС-ПОКУС появится в прокате 23 марта. «СБ Фильм», в свою очередь, выпустит 18 апреля китайский анимационный проект Т-РЕКС. КОРОЛЬ ДИНОЗАВРОВ.

TenLetters заявила на 16 мая мелодраму ЖИЗНЬ ВВЕРХ НОГАМИ. Главные роли в картине исполнили Боб Оденкерк, Рада Митчелл и Дэнни Хьюстон.

«Артхаус» тоже затеял перестановку релизов. Криминальная драма Фатиха Акина ЗОЛОТО РЕЙНА выйдет на неделю позже запланированного, 4 апреля. Две картины, в свою очередь, появятся в прокате раньше: РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ УИННЕР с Сидни Суинни выйдет 11 апреля (прошлая дата – 25 апреля), а ХОЛЛИ – 9 мая вместо 15-го.

КИНО.АРТ.ПРО заявило на 30 мая ленту ПРОКЛЯТИЕ «ЗОВ МОГИЛЫ», а «Кинотайм» – ПУШКИН И... МИХАЙЛОВСКОЕ. НАЧАЛО на 6 июня.

Фото: кадр из фильма ВОРОН