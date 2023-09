Обзор изменения графика релизов на неделе 11–17 сентября

Громкие российские новинки, фестивальные премьеры из Канн и Венеции и многое другое

Минувший Санкт-Петербургский международный контент-форум (СПбМКФ) принес много анонсов новых проектов и изменений дат, однако первый перенос случился незадолго до начала форума.

«Атмосфера Кино» сдвинула релиз новой работы Александра Велединского 1993 на 28 сентября «по техническим причинам». Первоначально выход картины с Евгением Цыгановым, Екатериной Вилковой и Александром Робаком был запланирован на 21 сентября.

Также в кинотеатральный график вернулся ДОГМЕН Люка Бессона, премьера которого состоялась на недавнем Венецианском кинофестивале. Теперь он появится на экранах 26 октября.

Среди других проектов компании, изменивших свои даты – новогодняя комедия от режиссеров 1+1 Оливье Накаша и Эрика Толедано ШОПОГОЛИКИ (14 декабря вместо запланированного 7 декабря), триллер Юрия Мороза ЛУНАТИКИ (7 декабря вместо запланированного 21 декабря), вторая часть кинодилогии по роману Александра Дюма ТРИ МУШКЕТЕРА: МИЛЕДИ (28 декабря вместо запланированного 15 декабря) и мелодрама МИСТЕР БЛЕЙК К ВАШИМ УСЛУГАМ с Джоном Малковичем и Фанни Ардан (11 января 2024 года вместо запланированного 28 декабря). Британская комедия ИДЕАЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ с Ширли Хендерсон, Оливией Уильямс и Аланом Тьюдиком осталась без даты. Ранее ее выход был заявлен на 19 октября.

«Наше кино» объявила дату выхода романтической сказки ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ. Лента Ильи Учителя, главные роли в которой исполнили Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Леонид Ярмольник, Полина Гагарина и Андрей Бурковский, появится на экранах 7 марта 2024 года.

Мелодрама ЛЕД 3 сменила дистрибьютора – вместо «Централ Партнершип» прокатом продолжения кассового хита займется «НМГ Кинопрокат». Дата релиза остается прежней – 14 февраля 2024 года.

Компания также анонсировала прокатные даты сразу 11 новых отечественных проектов. Среди них – комедии ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА (7 марта 2024 года), Я ЖЕНИЛ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ (24 марта 2024), ВАСИЛИЙ (23 мая 2024 года), 7 ДНЕЙ – 7 НОЧЕЙ (16 мая 2024 года), УРАЛОЧКА (19 сентября 2024), ГЕЛЯ (10 ноября 2024 года), ВЫШКА (21 ноября 2024 года) и УЛОВ (23 января 2025) года, а также военная драма СЕМЬ ЧЕРНЫХ БУМАГ (9 мая 2024) и приключенческий ретро-экшн КРАСНЫЙ ШЕЛК (31 октября 2024 года).

«Централ Партнершип» заявила даты двух картин – киноверсии спектакля Александра Петрова ПЛАНЕТА МАКСИМУС (19 октября) и детективный байопик РУКИ ВВЕРХ (7 марта 2024 года), посвященный, как можно догадаться из названия, группе Сергея Жукова и Алексея Потехина. Участник следующей «новогодней битвы» ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА появится на экранах на неделю раньше – 26 декабря 2024 года, а не 1 января 2025-го, как планировалось ранее.

«Кинологистика» анонсировала два фильма на 19 октября – китайский мультфильм ФОРСАЖИКИ и филиппинский хоррор ТЮРЬМА ЖИВЫХ МЕРТВЕЦОВ. Ранее на этой дате стояли мелодрама 30 НОЧЕЙ С БЫВШЕЙ, которая ушла на 5 октября, и хоррор ВОСЕМЬ МЕРТВЕЦОВ, переехавший на 26 октября. Три проекта компании выбыли из графика релизов – комедийный боевик КИТТИ КИЛЛЕР (прошлая дата – 5 октября), фэнтезийная мелодрама ПОЦЕЛУЙ МОНСТРА (прошлая дата – 12 октября) и криминальный боевик ФОРСАЖ В ПАТТАЙЕ (прошлая дата – 19 октября).

«Пионер» заявил три новинки – мультфильм ВОЛШЕБНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДА ВИНЧИ (7 декабря), трагикомедию с Мией Васиковска КЛУБ ЗЕРО (28 декабря) и драму Малики Мусаевой КЛЕТКА ИЩЕТ ПТИЦУ (12 октября). Премьера дебютной работа выпускницы мастерской Александра Сокурова состоялась на Берлинском кинофестивале в секции Encounters, а на мартовском «Духе огня» она получила главную награду в конкурсе российских дебютов и приз за лучшую женскую роль.

Global Film выпустит комедию ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА с Ниной Добрев 19 октября. Ранее на этой дате стоял триллер ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ с Дэйзи Ридли и Беном Мендельсоном, который ушел на 2 ноября. Семейная лента ДИКОЕ СЕРДЦЕ, свою очередь, сдвинулась со 2 ноября на 23 ноября.

Russian World Vision заявила два проекта, которые она выпустит совместно с A-One. Подростковая арт-драма КАК ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ, получившая главный приз в секции «Особый взгляд» недавнего Каннского фестиваля, появится на экранах 9 ноября, а фантастическая драма КОРОЛЕВСТВО ЗВЕРЕЙ с Роменом Дюрисом и Адель Экзаркопулос, также премьерованная в этой же секции смотра – 30 ноября.

«Экспонента» выпустит британский триллер JACKDAW с Дженной Коулман 11 апреля 2024 года. Два релиза компании поменялись местами: участник Венецианского кинофестиваля этого года, триллер IN THE LAND OF SAINTS AND SINNERS с Лиамом Нисоном встал на 23 ноября, а его прошлую дату, 30 ноября, занял хоррор ИЗБАВИ НАС. ОДЕРЖИМЫЕ.

«Каропрокат» перенесла релиз приключенческой ленты Андрея Богатырева ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ с 21 марта 2024 года на две недели позже – теперь фильм с Александром Самойленко, Артемом Ткаченко, Софьей Эрнст и Павлом Деревянко появится в прокате 4 октября.

«Вольга» заявила триллер МОЯ ЖЕНА — КИЛЛЕР с Кейли Куоко, Биллом Найи и Конни Нильсен на 14 декабря. Ранее на этой дате стоял другой релиз компании – фильм ОКЕАН ЧУДЕС, который теперь выбыл из графика.

«КИНО.АРТ.ПРО» выпустит 9 ноября южнокорейский криминальный боевик НАСЛЕДНИК от сценариста оригинального Я ВИДЕЛ ДЬЯВОЛА Пак Хун-джона, а документальную ленту про фигуристку Евгению Медведеву МЕДВЕДЕВА VS МЕДВЕДЕВА – 23 ноября.

TenLetters перевыпустит в прокат фэнтезийную сказку ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ ПРОДАННЫЙ СМЕХ 28 сентября. «ПилотКино» заявила на 26 октября аргентинский хоррор ИГРА ВЕДЬМ, а «Кинотайм» – на 7 декабря документальный фильм ГЕШЕ ВАНГЬЯЛ. С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ ТРЕХ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ, повествующий об одном из первых проповедников тибетского буддизма в США.

Фото: кадр со съемок фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ