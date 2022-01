Обзор изменений графика релизов России за неделю с 17 по 23 января

Перестановки и новинки от Universal, Централ Партнершип, Disney и ряда прокатчиков

На минувшей неделе компании UPI Россия и «Марс Медиа» заключили стратегическое соглашение, в рамках которого Universal выступит дистрибьютором картин производства продюсерской компании. Дату проката уже получил фильм ВОЛАНД, который стартует в российских кинотеатрах 1 января 2023 года. Изменили дату выхода и проект UNTITLED SUPER MARIO — с 29 декабря на 22 декабря, и мультфильм PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH, который ушел с 18 августа на 15 сентября, а также анимационный проект MOOMIOS — с 6 октября на 18 августа.

Компания Disney заявила документальный проект с выступлением легендарной группы, фильм THE BEATLES: GET BACK – КОНЦЕРТ НА КРЫШЕ, на 11 февраля. Также на 10 марта с 11 марта переехал мультфильм Я КРАСНЕЮ.

Из графика релизов «Централ Партнершип Paramount» выбыли несколько фильмов: проект UNTITLED PARANORMAL ACTIVITY MOVIE был заявлен на 3 марта, и комедийный боевик ЧУДАКИ НАВСЕГДА, который стоял 10 марта. Кроме того, фильм ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД ушел с 24 марта на 7 апреля. Отечественный фильм ПЕРВЫЙ ОСКАР компания «Централ Партнершип» перенесла с 24 марта на 10 марта.

Компания Megogo Distribution заявила о ряде новинок и перестановок. Так, мультфильм ПОТЕРЯШКИ И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ПИРАМИДЫ заявлен на 16 июня, триллер ГОНКА СО ВРЕМЕНЕМ переехал с 10 марта на 17 февраля, проект ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ ушел с 10 марта на 18 августа. Также анимационный фильм ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ уехал с 14 апреля на 7 апреля, а мультфильм КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ перенесен с 28 апреля на 1 июня.

Изменения в графике также представила Capella Film. Так, на 19 мая встал фильм ужасов ПОСТ МОРТЕМ. Кроме того, с 24 марта на 5 мая переехали МУЖЧИНЫ НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА, с 28 апреля на 21 апреля ушел триллер НЕ ГОВОРИ НИКОМУ, комедия НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ встала на 2 июня вместо 12 мая, а драма

ЗАКАТ — на 7 апреля вместо 2 апреля.

Триллер PANAMA прокатчик «Экспонента Фильм» заявил на 10 марта, а комедия

СУПЕРЧЕЛ изменила дату начала проката с 10 марта на 8 сентября.

Комедию ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РИМ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ компания «ПилотКино» заявила на 17 марта. «Арна Медиа» поставила на 24 марта документальный фильм КАК УБИЛИ ДЖОНА КЕННЕДИ. Кроме того, с 3 февраля в кинотеатрах стартует семейный фильм МАЛЕНЬКИЙ ВОИН, а с 24 февраля — отечественная комедия ПЕРВЫЙ СНЕГ.

Фильм СДОХНУТЬ НУЖНО, ЧТОБЫ ВЫ ПРИЕХАЛИ, показанный на кинофестивале «Окно в Европу», компания Cinemaus Studio выпустит в российский прокат с 27 января.

Компания Russian World Vision перевыпустит в российском прокате трилогию Кшиштофа Кесьлёвского ТРИ ЦВЕТА. Так, фильм ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ выйдет в кинотеатрах 23 февраля, картина ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ окажется на больших экранах 3 марта, а ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ — 10 марта.

Семейный проект ШИМПАНЗЕ ПОД ПРИКРЫТИЕМ компания «Кинологистика»поставила на 17 марта, анимационный фильм СИЯЮЩАЯ ЗВЕЗДА заявлен на 5 мая, фильм ужасов СОЖЖЕННЫЙ ЗАЖИВО — на 17 февраля, а боевик ИЕЗУИТ встал на 17 апреля. Фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ переехал с 17 февраля на 3 марта.

Из графика также выбыл фильм FREAKS OUT компании «Ракета Релизинг» — проект стоял 17 февраля.