Обзор изменений графика релизов России с 18 по 24 апреля

Фильмы Disney и MDfilm, дилогия «Бумер» и другое

На минувшей неделе для сохранения актуальности графика релизов БК был вынужден самостоятельно убрать проекты компании Disney, прокат которых был запланирован на май: кинокомикс ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ (5 мая) и мультфильм ЗАКУСОЧНАЯ БОБА (26 мая).

Компания «Централ Партнершип» заявила несколько релизов: на 28 декабря 2024 года встала картина ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, на 22 сентября 2022 года заявлено приключенческое фэнтези КРАСНАЯ ШАПОЧКА, а на 14 февраля 2024-го — фильм ПРОРОК.

Кинопрокатная компания MDfilm убрала все иностранные фильмы из российского графика релизов до конца 2022 года. На данный момент последним зарубежным проектом, который MDfilm выпустит в прокат в России, является мультфильм КОАТИ. ЛЕГЕНДА ДЖУНГЛЕЙ (релиз 1 июня). В частности, с 25 августа ушла экранизация одноименной серии видеоигр БОРДЕРЛЕНДС (студия Lionsgate), боевик НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (студия Millennium) покинул дату 4 августа. Также из графика выбыли МОЯ ПИРАТСКАЯ СВАДЬБА (компания Mandeville Films, фильм должен был выйти 29 июня), ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО (компания Buffalo 8 Productions, 14 июля), НЕ ЗВЕЗДИ! (Франция, 21 июля), ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ (STX Entertainment, 18 августа) и THE TIGER'S NEST (Италия, 1 января 2023 года). При этом фильм ДИКАЯ из пакета прокатчика перешел к компании «Каропрокат» — теперь прокат запланирован на 9 июня.

Фильмы СВОЯ ВОЙНА Алексея Чадова и ОДНА Дмитрия Суворова обзавелись новым прокатчиком — компания «Наше кино» выпустит картины в кинотеатрах страны. Ранее прокатчиком фильмов была компания Sony Pictures. Также проекты изменили даты проката: приключенческая драма ОДНА встала на 9 июня, а военная картина СВОЯ ВОЙНА выйдет на экраны 2 июня.

Кроме того, картины БУМЕР и БУМЕР 2 не выйдут в российский прокат в апреле. Компания «Наше кино» сообщит новую дату выхода фильмов в ближайшее время. Прокатчик заявил перевыпуск фильма ВРЕМЯ ПЕРВЫХ на 9 июня, также фильм ужасов КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯТЬЕ встал на 21 июля, семейный релиз МАРУСЯ ФОРЕVA — на 12 мая, а комедия ПРИПЛЫЛИ! выйдет в прокат 19 мая. На 23 июня встал триллер ПРОФИЛЬ, а мультфильм ПТИЦЫ, КАК МЫ — на 30 июня. Дата проката изменилась у фильма ЭСКОРТНИЦЫ — с 19 мая на 26 мая.

Из графика релизов с 16 июня компания «Экспонента Фильм» убрала фильм THE LAST THING MARY SAW. Вместо этого прокатчик поставил на 16 июня триллер THEY LIVE IN THE GREY, а на 9 июня — картину ВЕНДЕТТА. БАНДЫ АТЛАНТЫ. Что касается переносов, триллер ДОЛИНА ДЬЯВОЛА переехал с 7 июля на 28 июля, комедийный боевик СУПЕРЧЕЛ — с 23 июня на 11 августа. Также драма ИСПОВЕДЬ ушла с 28 июля на 15 сентября, а триллер ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ встал на 7 июля с 4 августа.

Компания «Кинологистика» поставила на 23 июня криминальный боевик БЕСПРЕДЕЛЬЩИКИ, на 9 июня — фильм ужасов ОДЕРЖИМЫЕ, а документальная картина ОСАННА выйдет в прокат 19 мая. Анимационный мюзикл СИЯЮЩАЯ ЗВЕЗДА прокатчик перенес с 5 мая на 12 мая, а фильм ужасов ХЭЛЛБЕНДЕР — с 12 мая на 5 мая.

«Вольга» поставила на 16 июня спортивную драму БУЛЬТЕРЬЕР, а мультфильм КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ — на 9 июня.

Компания MVK анонсировала проект МУЛЬТ В КИНО со 145 по 156 выпуски, которые постепенно выйдут в прокат с 16 июля 2022 года по 14 января 2023-го. «Русский Репортаж» заявил фильм ТЕМНЫЕ ОЧКИ Дарио Ардженто на 7 июля. На 28 апреля «Пионер» поставил мультфильм ФИКСИКИНО. ВСЕЛЕННАЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. Драму АМЕРИКАНСКАЯ «МЕЧТА» «Кинолэнд» выпустит в прокат 9 июня.

Драму ВОЛК компания Magic Film Company перенесла с 12 мая на 2 июня, а TenLetters подвинула картину МОДЕЛЬ с 9 июня на 26 мая. Также два релиза перенес «Про:взгляд»: комедия ГЛАВНАЯ РОЛЬ с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус ушла с 26 мая на 9 июня, а драма ФЛАЙ — с 5 мая на 7 июля.